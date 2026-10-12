Poggi anunció becas de $250 mil mensuales durante ocho meses a nuevos emprendedores

El Gobierno de San Luis anunció una nueva medida de apoyo económico para quienes buscan poner en marcha su propio negocio. Los participantes del programa “Mi Primer Emprendimiento” podrán acceder a una beca mensual de $250.000 durante ocho meses, destinada a acompañar el proceso de capacitación, elaboración del plan de negocios y puesta en funcionamiento de sus proyectos.

La novedad fue difundida este lunes 12 de octubre, en el marco de la presentación de una nueva edición de los programas provinciales de acompañamiento a emprendedores, encabezada por el gobernador Claudio Poggi en Villa Mercedes.

El beneficio tendrá una condición específica: se otorgará por proyecto y estará destinado a aquellos emprendimientos en los que al menos uno de sus integrantes no tenga ingresos. Esto significa que no se trata de una beca individual para cada socio.

De mantenerse el pago durante los ocho meses previstos, cada proyecto beneficiado podría recibir un total de $2 millones en concepto de asistencia económica.