APOYO ECONÓMICO
Poggi anunció becas de $250 mil mensuales durante ocho meses a nuevos emprendedores
El Gobierno de San Luis anunció una nueva medida de apoyo económico para quienes buscan poner en marcha su propio negocio. Los participantes del programa “Mi Primer Emprendimiento” podrán acceder a una beca mensual de $250.000 durante ocho meses, destinada a acompañar el proceso de capacitación, elaboración del plan de negocios y puesta en funcionamiento de sus proyectos.
La novedad fue difundida este lunes 12 de octubre, en el marco de la presentación de una nueva edición de los programas provinciales de acompañamiento a emprendedores, encabezada por el gobernador Claudio Poggi en Villa Mercedes.
El beneficio tendrá una condición específica: se otorgará por proyecto y estará destinado a aquellos emprendimientos en los que al menos uno de sus integrantes no tenga ingresos. Esto significa que no se trata de una beca individual para cada socio.
De mantenerse el pago durante los ocho meses previstos, cada proyecto beneficiado podría recibir un total de $2 millones en concepto de asistencia económica.
Según informó la Agencia de Noticias San Luis, el primer pago está previsto para diciembre de 2026.
La ayuda económica acompañará distintas etapas del emprendimiento: la capacitación inicial, la formulación del plan de negocios, la gestión del financiamiento y la puesta en marcha de la actividad.
El objetivo es brindar un respaldo mientras los participantes adquieren conocimientos, organizan su propuesta comercial y comienzan a desarrollar el negocio.
La beca estará vinculada con el programa “Mi Primer Emprendimiento”, orientado a personas que tienen una idea de negocio o que se encuentran en las primeras etapas de una actividad productiva.
Los requisitos para inscribirse en Mi Primer Emprendimiento
Para participar, los interesados deberán presentar un proyecto integrado por dos socios. Ambos tendrán que ser mayores de 18 años y acreditar una residencia mínima de dos años en la provincia de San Luis, de acuerdo con el domicilio registrado en el DNI.
Una de las novedades de esta edición es que ya no existe un límite máximo de edad, por lo que podrán incorporarse personas de diferentes generaciones.
El programa admite la participación de trabajadores en relación de dependencia, tanto del sector público como del privado, y también de beneficiarios de otros programas provinciales.
Sin embargo, para acceder específicamente a la nueva beca mensual será necesario cumplir con la condición de ingresos anunciada por el Gobierno.
También habrá créditos de hasta $3 millones para iniciar los negocios
Además de la beca, “Mi Primer Emprendimiento” ofrece una línea de financiamiento destinada a concretar las iniciativas productivas.
Los participantes podrán solicitar créditos de hasta $3 millones, con una tasa de interés anual del 17% y un plazo de devolución de 42 meses.
El esquema contempla seis meses de gracia y posteriormente 36 cuotas iguales y consecutivas en pesos. No se exige garante solidario.
Los fondos deberán utilizarse para inversiones relacionadas con el desarrollo del emprendimiento, como la adquisición de equipamiento, maquinaria, tecnología o mejoras de infraestructura.
Por su parte, “Mi Próximo Paso” está dirigido a negocios que ya se encuentran formalizados y ofrece financiamiento de hasta $8 millones, de acuerdo con las garantías correspondientes.
Las inscripciones a ambos programas comenzaron el 2 de octubre y permanecerán abiertas hasta el miércoles 28 de octubre.
El trámite se realiza de manera digital, a través de la plataforma oficial del Gobierno provincial. Los interesados deben generar un usuario, seleccionar el programa correspondiente, describir su proyecto y completar los datos de los dos integrantes.
La primera jornada presencial de capacitación está prevista para el 31 de octubre, en el Parque IV Centenario de la ciudad de San Luis.
Luego, entre noviembre de 2026 y enero de 2027, se desarrollarán módulos sobre análisis de mercado, clientes, producción, costos, inversiones, estrategias comerciales e inteligencia artificial aplicada a los negocios.
La presentación formal de los planes de negocio se realizará entre febrero y marzo de 2027, mientras que las etapas de aprobación y financiamiento comenzarán posteriormente.