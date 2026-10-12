CONMOCIÓN EN HOLLYWOOD
Murió a los 34 años RJ Mitte, el actor que interpretó al hijo de Walter White en Breaking Bad
El mundo del espectáculo está de luto por la muerte de RJ Mitte, el actor estadounidense de 34 años que alcanzó reconocimiento internacional por interpretar al hijo de Walter White en la exitosa serie Breaking Bad. Su fallecimiento se produjo este lunes 12 de octubre en Brownsville, Texas, y fue confirmado por sus representantes.
La noticia generó una fuerte repercusión entre los seguidores de la producción protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul, considerada una de las series más influyentes de la televisión contemporánea.
Según informó el portal estadounidense TMZ, fuentes vinculadas con las autoridades locales señalaron que el actor habría muerto por suicidio. Sin embargo, la causa del fallecimiento todavía no fue confirmada oficialmente y será determinada mediante una autopsia.
El comunicado de sus representantes
La agencia que representaba al artista confirmó su fallecimiento mediante un comunicado en el que destacó tanto su trayectoria profesional como su compromiso con las personas con discapacidad.
Sus representantes lo recordaron como un actor, filántropo y defensor de los derechos de las personas con discapacidad, y solicitaron respeto por la privacidad de su familia.
Mitte había sido diagnosticado con parálisis cerebral a los tres años, una condición que también tenía el personaje que interpretó en Breaking Bad.
Esa experiencia personal le permitió construir una interpretación que recibió reconocimiento internacional y, al mismo tiempo, promover una mayor representación de las personas con discapacidad en la industria audiovisual.
El papel que lo convirtió en una estrella mundial
RJ Mitte interpretó a Walter White Jr., también conocido como Flynn, en 56 episodios de Breaking Bad, la serie de AMC que se emitió entre 2008 y 2013.
Su personaje era el hijo adolescente de Walter White, el profesor de química interpretado por Bryan Cranston que comienza a fabricar metanfetaminas junto con Jesse Pinkman, encarnado por Aaron Paul.
La producción se convirtió en un fenómeno internacional y recibió numerosos premios. Mitte integró el elenco que ganó el Premio del Sindicato de Actores en 2014 por su desempeño colectivo en una serie dramática.
Después del final de Breaking Bad, continuó trabajando en películas y series, entre ellas The Recall, Switched at Birth y The Guardians of Justice. También participó en Talking to Strangers, uno de sus proyectos cinematográficos más recientes.
Su lucha por la inclusión en Hollywood
Más allá de su carrera artística, Mitte se convirtió en un referente de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
Aprovechó su popularidad para reclamar mayores oportunidades laborales y cuestionar los estereotipos que limitaban la participación de actores con discapacidad en el cine y la televisión.
Fue embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children's, organizaciones dedicadas a brindar asistencia y promover la inclusión.
También presidió The Mitte Foundation, una entidad que desarrolla iniciativas solidarias y comunitarias en Texas.
En distintas entrevistas había destacado la importancia de que las personas con discapacidad pudieran interpretar personajes diversos, sin que sus historias estuvieran necesariamente centradas en su condición.
Qué se sabe sobre su muerte
El fallecimiento ocurrió en su residencia de Brownsville, Texas. Según informó Associated Press, la jueza de paz Cyndi Hinojosa confirmó que fue declarado muerto alrededor de las 13:30, hora local.
Aunque algunos medios estadounidenses difundieron información preliminar sobre un posible suicidio, las autoridades no habían establecido oficialmente la causa de muerte al momento de conocerse la noticia.
Los representantes del actor solicitaron privacidad para sus familiares mientras avanza la investigación.
RJ Mitte murió a los 34 años, dejando una trayectoria vinculada tanto a uno de los grandes éxitos de la televisión como a la promoción de una industria del entretenimiento más inclusiva.