Murió a los 34 años RJ Mitte, el actor que interpretó al hijo de Walter White en Breaking Bad

El mundo del espectáculo está de luto por la muerte de RJ Mitte, el actor estadounidense de 34 años que alcanzó reconocimiento internacional por interpretar al hijo de Walter White en la exitosa serie Breaking Bad. Su fallecimiento se produjo este lunes 12 de octubre en Brownsville, Texas, y fue confirmado por sus representantes.

La noticia generó una fuerte repercusión entre los seguidores de la producción protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul, considerada una de las series más influyentes de la televisión contemporánea.

Según informó el portal estadounidense TMZ, fuentes vinculadas con las autoridades locales señalaron que el actor habría muerto por suicidio. Sin embargo, la causa del fallecimiento todavía no fue confirmada oficialmente y será determinada mediante una autopsia.