ROCK NACIONAL
Hallazgo histórico de Los Redondos: aparecieron videos inéditos del Indio Solari de hace 40 años
Un descubrimiento inesperado revolucionó a los seguidores de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Después de permanecer guardadas durante cuatro décadas, aparecieron filmaciones inéditas del Indio Solari y la banda durante un recital realizado el 28 de diciembre de 1985, cuando el grupo todavía estaba lejos de convertirse en uno de los mayores fenómenos del rock argentino.
Los rollos fueron encontrados dentro de unas cajas almacenadas en el altillo de una antigua casona de San Miguel, en la provincia de Buenos Aires. Las imágenes corresponden a una presentación en Palladium, el recordado boliche porteño ubicado en Reconquista 945.
El material, registrado en formato Súper 8, muestra fragmentos del espectáculo y escenas de los músicos antes de subir al escenario. Tras su recuperación, las cintas fueron enviadas a España para someterlas a un proceso de restauración digital.
Las primeras imágenes ya comenzaron a circular en las redes sociales como adelanto de Buscando a Patricio Rey, un documental que busca reconstruir parte de la historia de Los Redondos.
El videoclip que nunca se terminó y quedó perdido durante 40 años
La historia de las grabaciones comenzó en 1985, cuando un grupo de estudiantes de cine, admiradores de la banda, les propuso a los músicos realizar un videoclip.
La iniciativa contemplaba filmar una producción para la canción Criminal Mambo y contó con la participación de Carlos “Indio” Solari en la elaboración del guion.
Después de realizar algunas tomas en un estudio de Buenos Aires, los jóvenes recibieron autorización para registrar una presentación de Los Redondos en Palladium.
Con una cámara Súper 8 filmaron parte del recital y distintas situaciones detrás del escenario, en una época en la que los registros audiovisuales de la banda eran escasos.
Sin embargo, el videoclip nunca llegó a completarse y las cintas terminaron extraviadas. Durante décadas se desconoció su ubicación, hasta que finalmente fueron recuperadas en la vivienda de San Miguel.
El Indio Solari, el camarín y una noche histórica en Palladium
Uno de los aspectos más atractivos del hallazgo es que las imágenes no se limitan al espectáculo musical.
El material permite observar al Indio Solari y a sus compañeros en momentos distendidos, mientras se preparan para salir a tocar, se prueban accesorios y juegan frente a la cámara.
En el adelanto también se escucha la Obertura 1812, de Piotr Ilich Chaikovski, una composición que formaba parte de la ambientación de los recitales del grupo.
Luego, la filmación se traslada al escenario y muestra a Solari saludando al público: “Holita, holita, hola. ¡Qué lindo, carajo!”.
A continuación comienzan los primeros acordes de Preso en mi ciudad, una de las canciones que integraron Gulp!, el álbum debut de la banda, publicado ese mismo año.
Las imágenes retratan un momento especial de Los Redondos, cuando el grupo construía su identidad artística y comenzaba a consolidar una relación singular con sus seguidores.
Restauraron las filmaciones en Madrid y recuperaron el sonido original
La recuperación del material implicó un trabajo técnico para preservar las imágenes registradas hace más de 40 años.
Los rollos fueron trasladados a un laboratorio especializado de Madrid, donde se realizó un escaneo cuadro por cuadro en resolución 4K.
El procedimiento permitió recuperar detalles visuales y mejorar la calidad de las grabaciones originales.
Pero existía una dificultad adicional: las filmaciones en Súper 8 no tenían sonido.
Para reconstruir el recital, los realizadores sincronizaron las imágenes con el audio de consola que había sido registrado durante aquella presentación de diciembre de 1985.
El resultado permitió combinar escenas del escenario, imágenes del público y momentos detrás de escena, ofreciendo un testimonio audiovisual de una etapa poco documentada del rock nacional.
Dónde se pueden ver las imágenes inéditas de Los Redondos
El hallazgo forma parte del documental Buscando a Patricio Rey, un proyecto encabezado por los realizadores Mariano Mucci, Aníbal Girbal y Augusto Giménez Zapiola.
Mucci difundió un adelanto del material a través de YouTube, que rápidamente comenzó a compartirse entre los fanáticos.
Aunque gran parte de las cintas permaneció fuera de circulación durante cuatro décadas, algunos fragmentos habían sido utilizados en 1996 para un videoclip de Fuegos de Octubre emitido por ATC.
Por el momento, no se anunció una fecha oficial de estreno del documental ni se confirmó cuándo podrá verse el registro completo del recital.
El descubrimiento representa un aporte valioso para la memoria del rock argentino. No solo permite volver a ver a Los Redondos sobre un escenario de 1985, sino también conocer una faceta más cercana de sus integrantes, antes de que sus recitales se transformaran en encuentros multitudinarios.
Cuatro décadas después, aquellas imágenes que parecían perdidas regresaron para recuperar un capítulo de la historia de una de las bandas más influyentes de la música argentina.