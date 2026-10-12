Hallazgo histórico de Los Redondos: aparecieron videos inéditos del Indio Solari de hace 40 años

Un descubrimiento inesperado revolucionó a los seguidores de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Después de permanecer guardadas durante cuatro décadas, aparecieron filmaciones inéditas del Indio Solari y la banda durante un recital realizado el 28 de diciembre de 1985, cuando el grupo todavía estaba lejos de convertirse en uno de los mayores fenómenos del rock argentino.

Los rollos fueron encontrados dentro de unas cajas almacenadas en el altillo de una antigua casona de San Miguel, en la provincia de Buenos Aires. Las imágenes corresponden a una presentación en Palladium, el recordado boliche porteño ubicado en Reconquista 945.

El material, registrado en formato Súper 8, muestra fragmentos del espectáculo y escenas de los músicos antes de subir al escenario. Tras su recuperación, las cintas fueron enviadas a España para someterlas a un proceso de restauración digital.

Las primeras imágenes ya comenzaron a circular en las redes sociales como adelanto de Buscando a Patricio Rey, un documental que busca reconstruir parte de la historia de Los Redondos.