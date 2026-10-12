ATAQUE INFORMÁTICO
Ciberataque masivo en Francia: hackers llevaron las heladeras a 50 grados y provocaron incendios
Un ciberataque de gran escala encendió las alarmas en Francia después de que un grupo de hackers lograra manipular a distancia los sistemas de refrigeración de cientos de supermercados. Las heladeras alcanzaron temperaturas de hasta 50 grados, se registraron incendios y miles de productos frescos y congelados debieron ser descartados por el riesgo sanitario.
El ataque ocurrió durante la noche del domingo 11 de octubre y afectó a importantes cadenas comerciales, entre ellas Intermarché, Netto, Coopérative U, Carrefour y E.Leclerc.
La fiscalía de París confirmó este lunes que se trató de una operación informática de gran magnitud contra equipos conectados a internet y abrió una investigación para determinar quiénes estuvieron detrás del ataque y cuál fue el alcance de los daños.
Según los primeros informes, las pérdidas económicas ascenderían a varios millones de euros, aunque todavía no existe una evaluación definitiva.
Cómo lograron que las heladeras alcanzaran los 50 grados
Los atacantes consiguieron acceder a los sistemas electrónicos que controlan la temperatura de las cámaras frigoríficas y los congeladores industriales.
Una vez dentro, habrían activado de manera remota los mecanismos de descongelamiento, que normalmente se utilizan para eliminar la acumulación de hielo en los equipos.
Sin embargo, en lugar de completar un ciclo habitual, los sistemas permanecieron funcionando a temperaturas extremadamente elevadas.
En algunos supermercados, las heladeras llegaron a los 50 grados y se mantuvieron en esas condiciones durante aproximadamente seis horas.
La alteración provocó el deterioro de alimentos refrigerados y congelados. También se reportaron incendios vinculados con el sobrecalentamiento de las instalaciones.
Los responsables de los establecimientos afectados dispusieron el descarte de la mercadería comprometida para evitar que productos sin condiciones adecuadas de conservación llegaran a los consumidores.
Cientos de supermercados afectados y pérdidas millonarias
La magnitud del ataque comenzó a conocerse cuando las principales cadenas comerciales informaron los problemas detectados en sus instalaciones.
De acuerdo con los datos recopilados por la agencia AFP, al menos 300 establecimientos de Intermarché y Netto estuvieron entre los afectados.
También se reportaron incidentes en más de un centenar de locales de Coopérative U, aproximadamente 80 supermercados Carrefour, unos 30 de Monoprix y varias tiendas de E.Leclerc.
Las cifras todavía son preliminares y podrían modificarse a medida que avance el relevamiento.
El director general de Coopérative U, Dominique Schelcher, confirmó que los equipos de la empresa trabajaban junto con especialistas en refrigeración para restablecer el funcionamiento de las instalaciones.
El ejecutivo calificó el episodio como extremadamente grave, debido a que los atacantes intervinieron sobre sistemas esenciales para conservar alimentos y garantizar el abastecimiento.
Investigan una vulnerabilidad en equipos de refrigeración
Uno de los principales focos de la investigación apunta a los sistemas de control frigorífico fabricados por la compañía danesa Danfoss, utilizados por numerosas cadenas comerciales europeas.
La empresa reconoció que algunos de sus equipos estuvieron involucrados en los incidentes y explicó que las unidades comprometidas utilizaban programas de funcionamiento desactualizados.
Según Danfoss, varios de esos sistemas corresponden a modelos antiguos que ya no reciben actualizaciones de seguridad.
La compañía aseguró que desde hace tiempo recomienda a sus clientes actualizar los programas compatibles o reemplazar los equipos que quedaron tecnológicamente obsoletos.
Por el momento, no se informó públicamente cómo consiguieron los hackers ingresar a los sistemas ni quiénes serían los responsables.
El Gobierno francés activó una investigación de emergencia
La fiscalía de París encomendó las actuaciones a la Oficina Anticibercriminalidad, que deberá identificar a los establecimientos perjudicados y establecer la relación entre el ataque informático, los alimentos destruidos y los incendios denunciados.
Además, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ordenó la intervención de la Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas de Información (ANSSI).
El organismo trabaja para determinar si existen otras empresas vulnerables y coordina acciones con autoridades de distintos países europeos.
La preocupación no se limita a las pérdidas económicas. El episodio demostró que una intrusión informática puede afectar directamente instalaciones físicas, comprometer la conservación de alimentos y generar riesgos de incendio.