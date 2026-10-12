Ciberataque masivo en Francia: hackers llevaron las heladeras a 50 grados y provocaron incendios

Un ciberataque de gran escala encendió las alarmas en Francia después de que un grupo de hackers lograra manipular a distancia los sistemas de refrigeración de cientos de supermercados. Las heladeras alcanzaron temperaturas de hasta 50 grados, se registraron incendios y miles de productos frescos y congelados debieron ser descartados por el riesgo sanitario.

El ataque ocurrió durante la noche del domingo 11 de octubre y afectó a importantes cadenas comerciales, entre ellas Intermarché, Netto, Coopérative U, Carrefour y E.Leclerc.

La fiscalía de París confirmó este lunes que se trató de una operación informática de gran magnitud contra equipos conectados a internet y abrió una investigación para determinar quiénes estuvieron detrás del ataque y cuál fue el alcance de los daños.

Según los primeros informes, las pérdidas económicas ascenderían a varios millones de euros, aunque todavía no existe una evaluación definitiva.