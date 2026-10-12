INTERNA PERONISTA
Alberto Fernández apuntó contra Cristina Kirchner y advirtió que la Argentina pudo haber estallado
El expresidente Alberto Fernández volvió a cargar contra Cristina Fernández de Kirchner y reavivó la interna que marcó al gobierno del Frente de Todos entre 2019 y 2023. Durante una entrevista, aseguró que si hubiera seguido las recomendaciones de su entonces vicepresidenta, especialmente en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Argentina podría haber atravesado una crisis económica de mayor magnitud.
“Si le hubiera hecho caso a lo que planteaban con el Fondo Monetario, capaz hubiera estallado la economía y la Argentina en mil pedazos”, afirmó el exmandatario durante una conversación con el creador de contenidos Joaco Santos.
Fernández defendió la decisión de alcanzar un entendimiento con el organismo internacional y sostuvo que no hacerlo habría dejado al país frente a un escenario de incumplimiento de deuda y aislamiento financiero.
Las declaraciones, difundidas este lunes 12 de octubre, volvieron a poner en discusión las diferencias políticas y económicas que terminaron por fracturar la relación entre los dos principales referentes de aquella administración.
Durante la entrevista, Fernández recordó las tensiones que surgieron dentro del oficialismo cuando su gobierno negoció la refinanciación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional.
El expresidente sostuvo que las posiciones impulsadas por sectores cercanos a Cristina Kirchner podían comprometer la estabilidad económica si la Argentina dejaba de cumplir con sus obligaciones.
Para explicar su postura, planteó qué habría ocurrido si el país no pagaba un vencimiento de 19.000 millones de dólares.
Según su interpretación, esa decisión habría provocado un default con el organismo y dejado a la Argentina sin acceso al financiamiento internacional.
Fernández reconoció que se trataba de un escenario hipotético, pero insistió en que el acuerdo era necesario para evitar consecuencias económicas que consideraba más graves.
El entendimiento con el FMI fue uno de los principales puntos de conflicto dentro del Frente de Todos. Mientras el entonces presidente defendía la refinanciación de los vencimientos, Cristina Kirchner y dirigentes de su espacio cuestionaban las condiciones del acuerdo y sus efectos sobre la política económica.
El exjefe de Estado también se refirió a la relación de poder que mantuvo con Cristina Kirchner durante los cuatro años de gestión.
Reconoció que su compañera de fórmula tenía un importante peso político, pero remarcó que eso no significaba que debiera compartir todas sus decisiones.
“Era una vicepresidenta con un peso muy importante, sin duda, pero también se encontró con un presidente que no compartía todas sus miradas”, expresó.
Fernández cuestionó especialmente las presiones que, según relató, recibía para seguir las posiciones de la entonces vicepresidenta.
“Si te piden que le obedezcas a la vicepresidenta, hay algo que está mal”, sostuvo.
También recordó los reproches que escuchaba dentro de su propio espacio político por no atender los planteos de Cristina Kirchner.
Consultado sobre si modificaría el acuerdo político que dio origen a la fórmula presidencial, respondió que no, aunque consideró que la convivencia habría sido más sencilla si ambos hubieran respetado sus respectivas responsabilidades institucionales.
Una relación marcada por los enfrentamientos
Las diferencias entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner comenzaron a hacerse cada vez más visibles durante el gobierno del Frente de Todos.
El manejo de la economía, la negociación con el FMI y las decisiones sobre el rumbo de la administración nacional fueron algunos de los principales motivos de desacuerdo.
En 2022, el conflicto por el entendimiento con el organismo internacional profundizó las divisiones dentro del oficialismo y expuso públicamente las distintas posiciones de sus dirigentes.
Fernández defendía la necesidad de refinanciar los compromisos de deuda, mientras que el sector identificado con la entonces vicepresidenta cuestionaba el impacto de las condiciones acordadas.
Las tensiones continuaron durante 2023, cuando el mandatario reconoció que no se había sentido acompañado políticamente por Cristina Kirchner en distintas decisiones de gobierno.