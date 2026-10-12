Alberto Fernández apuntó contra Cristina Kirchner y advirtió que la Argentina pudo haber estallado

El expresidente Alberto Fernández volvió a cargar contra Cristina Fernández de Kirchner y reavivó la interna que marcó al gobierno del Frente de Todos entre 2019 y 2023. Durante una entrevista, aseguró que si hubiera seguido las recomendaciones de su entonces vicepresidenta, especialmente en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Argentina podría haber atravesado una crisis económica de mayor magnitud.

“Si le hubiera hecho caso a lo que planteaban con el Fondo Monetario, capaz hubiera estallado la economía y la Argentina en mil pedazos”, afirmó el exmandatario durante una conversación con el creador de contenidos Joaco Santos.

Fernández defendió la decisión de alcanzar un entendimiento con el organismo internacional y sostuvo que no hacerlo habría dejado al país frente a un escenario de incumplimiento de deuda y aislamiento financiero.

Las declaraciones, difundidas este lunes 12 de octubre, volvieron a poner en discusión las diferencias políticas y económicas que terminaron por fracturar la relación entre los dos principales referentes de aquella administración.

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