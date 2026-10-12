TURISMO NACIONAL
Viajaron más turistas durante el fin de semana largo, pero gastaron menos que en 2025
El fin de semana largo del 12 de octubre dejó un balance con señales contrapuestas para el turismo argentino. Más personas decidieron viajar, pero permanecieron menos tiempo en los destinos y el impacto económico terminó siendo inferior al registrado en 2025.
Según el relevamiento difundido este lunes por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 1.490.400 turistas se movilizaron por distintos puntos del país, lo que representó un incremento del 3,5% respecto del mismo feriado del año pasado.
El movimiento generó un impacto económico directo de $313.610 millones en alojamiento, gastronomía, transporte, recreación y comercio. Sin embargo, una vez descontada la inflación, esa cifra significó una caída interanual del 2,2%.
El informe reflejó un cambio en el comportamiento de los viajeros: se mantuvo el interés por aprovechar el descanso, pero con mayor cuidado del presupuesto y una preferencia por escapadas breves.
Turistas
1.490.400
+3,5% interanual
Impacto económico
$313.610 M
−2,2% real
Gasto diario por turista
$116.900
+5% real
Estadía promedio
1,8 días
−10% interanual
Más turistas, pero con escapadas cada vez más cortas
La principal explicación de la caída del gasto estuvo en la reducción del tiempo de permanencia.
Mientras que en octubre de 2025 los turistas se alojaban un promedio de dos días, este año la estadía descendió a 1,8 días, una contracción del 10%.
El gasto diario por visitante, en cambio, alcanzó los $116.900, con un incremento real del 5% frente al año anterior.
Esto significa que los turistas gastaron más por jornada, pero al permanecer menos tiempo en los destinos, el consumo acumulado terminó siendo menor.
CAME señaló que las reservas de último momento, los viajes a localidades cercanas y las decisiones de consumo más selectivas fueron características predominantes durante el feriado.
Las condiciones meteorológicas también influyeron en los resultados, especialmente en regiones donde las lluvias y las bajas temperaturas limitaron las actividades al aire libre.
Córdoba, Mendoza y Bariloche, entre los destinos elegidos
El relevamiento mostró diferencias importantes entre las distintas regiones del país.
Los destinos que combinaron acontecimientos culturales, fiestas populares, propuestas gastronómicas y atractivos naturales lograron captar buena parte del movimiento turístico.
En Córdoba, la Fiesta Nacional de la Cerveza de Villa General Belgrano fue uno de los principales atractivos. La provincia recibió 287.463 visitantes y registró un impacto económico superior a los $50.000 millones, según los datos difundidos por la Secretaría de Turismo de la Nación.
También se destacaron Bariloche, Puerto Madryn y distintas localidades de Tucumán, Catamarca y Santa Fe, donde los festivales y las celebraciones impulsaron las reservas.
En el transporte aéreo, Aerolíneas Argentinas contabilizó 160.532 reservas entre el 9 y el 12 de octubre, con un crecimiento del 16% en vuelos de cabotaje y una ocupación del 88%.
Entre los destinos más elegidos para viajar en avión figuraron Bariloche, Córdoba, Mendoza, Puerto Iguazú y Ushuaia.
Los turistas buscaron promociones y cuidaron el presupuesto
El comportamiento de los viajeros también estuvo marcado por la búsqueda de alternativas más económicas.
Las actividades gratuitas, las fiestas populares, las propuestas al aire libre y los destinos de cercanía aparecieron como opciones para reducir gastos sin renunciar al descanso.
Un relevamiento del Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) estimó que una familia de cuatro integrantes necesitó, en promedio, $1.072.600 para cubrir transporte en micro y alojamiento durante el fin de semana largo.
A ese monto debían sumarse los gastos de alimentación, excursiones y otras actividades.
El costo de viajar ayuda a explicar la preferencia por estadías más cortas y la elección de destinos que permiten realizar escapadas sin afrontar grandes desembolsos.
En 2026, los fines de semana largos ya movilizaron casi 13 millones de turistas
El informe de CAME también incluyó un balance de los ocho fines de semana largos transcurridos durante este año.
En conjunto, 12.939.094 turistas recorrieron distintos destinos argentinos, con una estadía promedio de 2,37 días y un gasto diario de $111.282 por persona.
El impacto económico acumulado alcanzó los $3,4 billones, una cifra que refleja la importancia de los feriados para las economías regionales.
Sin embargo, los datos de octubre muestran que el crecimiento de la cantidad de visitantes no garantiza por sí solo un aumento de los ingresos para el sector.
La duración de las estadías, el poder adquisitivo, las condiciones climáticas y la oferta de actividades continúan siendo factores determinantes.