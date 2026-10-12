Viajaron más turistas durante el fin de semana largo, pero gastaron menos que en 2025

El fin de semana largo del 12 de octubre dejó un balance con señales contrapuestas para el turismo argentino. Más personas decidieron viajar, pero permanecieron menos tiempo en los destinos y el impacto económico terminó siendo inferior al registrado en 2025.

Según el relevamiento difundido este lunes por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 1.490.400 turistas se movilizaron por distintos puntos del país, lo que representó un incremento del 3,5% respecto del mismo feriado del año pasado.

El movimiento generó un impacto económico directo de $313.610 millones en alojamiento, gastronomía, transporte, recreación y comercio. Sin embargo, una vez descontada la inflación, esa cifra significó una caída interanual del 2,2%.

El informe reflejó un cambio en el comportamiento de los viajeros: se mantuvo el interés por aprovechar el descanso, pero con mayor cuidado del presupuesto y una preferencia por escapadas breves.