ECONOMÍA NACIONAL
Este martes se conocerá la inflación de septiembre y podría aumentar
La inflación argentina podría registrar una nueva aceleración en septiembre y volver a acercarse al 2% mensual. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará este martes 13 de octubre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), un dato que será clave para determinar si continúa el proceso de desaceleración o si los aumentos vuelven a tomar impulso.
Las estimaciones privadas anticipan que los precios subieron entre 1,9% y 2,1% durante el noveno mes del año, después del 1,7% registrado en agosto, que había representado el nivel más bajo de inflación en 14 meses.
El principal factor detrás de esta posible aceleración sería el incremento de los alimentos y bebidas, especialmente las verduras. También influyeron los aumentos estacionales de la indumentaria.
El dato oficial será seguido de cerca por el Gobierno nacional, las empresas y los consumidores, debido a su impacto sobre el poder adquisitivo, los salarios y las expectativas económicas para el cierre del año.
Cuánto esperan las consultoras que sea la inflación
Agosto oficial
1,7%INDEC
Septiembre estimado
1,9%REM del BCRA
Proyección más alta
2,1%Equilibra
El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central a partir de las estimaciones de 44 participantes, proyectó una inflación del 1,9% para septiembre.
El pronóstico representa una suba de 0,2 puntos porcentuales respecto del resultado oficial de agosto.
Las estimaciones de las principales consultoras presentan algunas diferencias:
C&T Asesores Económicos: 1,9%.
Fundación Libertad y Progreso: 2%.
Eco Go: 2%.
Equilibra: 2,1%.
De confirmarse cualquiera de estas proyecciones, septiembre interrumpiría la baja observada en agosto, aunque los especialistas consideran que una aceleración moderada no necesariamente implica un cambio sostenido en la tendencia inflacionaria.
Los alimentos y la ropa impulsaron los aumentos
Uno de los principales motivos de preocupación es el comportamiento de los precios de los alimentos, un rubro que tiene una incidencia directa en los gastos cotidianos de las familias.
La Fundación Libertad y Progreso estimó que los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 3,2% durante septiembre, una variación superior a la inflación general proyectada.
Por su parte, Equilibra identificó un incremento superior al 4% en los precios estacionales, impulsado principalmente por las verduras y la ropa.
Los cambios de temporada y los movimientos en los precios de los productos frescos explican parte de estas variaciones.
Las consultoras también señalaron que agosto había contado con un efecto favorable por la reversión de algunos aumentos estacionales de julio, una circunstancia que no se repitió durante septiembre.
El Gobierno busca mantener la inflación por debajo del 2%
La publicación del índice de septiembre tendrá una importancia particular para la estrategia económica del Gobierno de Javier Milei.
Durante 2026, la inflación mensual logró ubicarse por debajo del 2% únicamente en junio y agosto. Por eso, una nueva suba podría mostrar las dificultades para sostener una reducción continua del ritmo de aumentos.
El mercado también sigue con atención las proyecciones para los próximos meses.
De acuerdo con el REM, los analistas esperan una inflación del 1,7% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,8% en diciembre.
En términos anuales, las estimaciones privadas apuntan a que 2026 cerraría con una inflación cercana al 30%, apenas por debajo del 31,5% registrado durante 2025.