Este martes se conocerá la inflación de septiembre y podría aumentar

La inflación argentina podría registrar una nueva aceleración en septiembre y volver a acercarse al 2% mensual. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará este martes 13 de octubre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), un dato que será clave para determinar si continúa el proceso de desaceleración o si los aumentos vuelven a tomar impulso.

Las estimaciones privadas anticipan que los precios subieron entre 1,9% y 2,1% durante el noveno mes del año, después del 1,7% registrado en agosto, que había representado el nivel más bajo de inflación en 14 meses.

El principal factor detrás de esta posible aceleración sería el incremento de los alimentos y bebidas, especialmente las verduras. También influyeron los aumentos estacionales de la indumentaria.

El dato oficial será seguido de cerca por el Gobierno nacional, las empresas y los consumidores, debido a su impacto sobre el poder adquisitivo, los salarios y las expectativas económicas para el cierre del año.