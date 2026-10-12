Los detalles de la beca de $250.000 para emprendedores

El Gobierno de San Luis anunció que otorgará una beca de $250.000 mensuales durante ocho meses a los participantes del programa “Mi Primer Emprendimiento” que cumplan con los requisitos establecidos. La medida busca brindar un respaldo económico a quienes se capacitan para poner en marcha su propio negocio.

El beneficio fue anunciado por el gobernador Claudio Poggi durante la presentación de una nueva edición del programa, realizada este lunes en Villa Mercedes.

La beca permitirá recibir hasta $2 millones por emprendimiento, distribuidos en ocho pagos mensuales. Según lo informado oficialmente, el primer desembolso está previsto para diciembre de 2026.

Quiénes podrán acceder a la beca de $250 mil

La asistencia económica estará destinada exclusivamente a los participantes de “Mi Primer Emprendimiento”, una iniciativa provincial dirigida a personas que buscan desarrollar una actividad productiva.

Para acceder al beneficio deberán cumplirse las siguientes condiciones:

Integrar un proyecto de dos socios, ambos mayores de 18 años.

Acreditar al menos dos años de residencia en San Luis, según el domicilio registrado en el DNI.

Tener al menos un integrante sin ingresos dentro del emprendimiento.

Participar del proceso de capacitación previsto por el programa.

Un dato importante es que la beca se otorgará por proyecto y no por persona. Es decir, si un emprendimiento está integrado por dos socios, recibirá un único pago mensual de $250.000, siempre que cumpla con los requisitos.

Además, en esta edición se eliminó el límite máximo de edad para participar del programa.

Cuánto se cobrará y durante cuánto tiempo