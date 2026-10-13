Reino Unido autorizó la explotación de petróleo en Malvinas y Argentina acudió a la Justicia internacional

La disputa entre Argentina y el Reino Unido por los recursos naturales de las Islas Malvinas sumó este martes un nuevo capítulo. El Gobierno británico respaldó la explotación petrolera del yacimiento Sea Lion, un proyecto impulsado por compañías extranjeras en aguas del Atlántico Sur, mientras la administración de Javier Milei recurrió a la Justicia internacional para intentar detener su desarrollo.

La autorización fue difundida por la empresa israelí Navitas Petroleum, que encabeza el proyecto junto con la británica Rockhopper Exploration. La información también fue publicada por el diario The Telegraph, aunque inicialmente no había sido formalizada mediante un anuncio público del Gobierno británico.

La decisión profundiza las diferencias entre ambos países por la explotación de hidrocarburos en una zona cuya soberanía es reclamada por Argentina y que permanece bajo administración británica.