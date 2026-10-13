Julieta Prandi se separó de Emanuel Ortega y crece la versión de una infidelidad

La sorpresiva separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, apenas 27 días después de haber pasado por el Registro Civil, sumó un nuevo capítulo con la aparición de una versión que señala una presunta infidelidad como posible detonante de la ruptura.

Fue la propia Prandi quien confirmó el final de la relación mediante un comunicado publicado en sus redes sociales. Después de seis años juntos, aseguró que tomó la decisión de “dar un paso al costado”, aunque evitó explicar públicamente qué ocurrió.

La frase que más repercusión generó apareció unas líneas después: la conductora señaló que cada pareja tiene sus propios acuerdos y que algunos de ellos “no son negociables”.

El mensaje abrió rápidamente interrogantes sobre las razones de una separación que sorprendió por producirse menos de un mes después del casamiento celebrado el 15 de septiembre en San Isidro.

La versión sobre una supuesta infidelidad

Horas después del comunicado, Ángel de Brito aportó en LAM una versión sobre el motivo que habría provocado la crisis definitiva.

El conductor aseguró que tiempo atrás había llegado al programa información sobre una supuesta relación de Ortega con una mujer vinculada a un estudio de grabación.

Según esa versión, Prandi habría descubierto la situación y eso habría provocado una fuerte discusión entre ambos. Hasta el momento, la presunta infidelidad no fue confirmada por Prandi ni por Ortega.

Pepe Ochoa agregó en el mismo programa que conocía la existencia de una crisis profunda entre ambos y que la pareja atravesaba diferencias sobre cómo continuar la relación.

Ortega, por ahora, no realizó declaraciones públicas sobre las versiones.

El contundente comunicado de Julieta Prandi

Prandi decidió hacer pública la separación antes de que comenzaran a circular distintas interpretaciones sobre su vida privada.

“Con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado”, expresó.

También aclaró que prefería comunicarlo personalmente antes de tener que enfrentar versiones que podían no coincidir con la realidad y pidió respeto por el momento que atraviesa.

La conductora dejó además en claro que la decisión partió de ella y relativizó el peso del reciente matrimonio al señalar que los papeles “en definitiva no significan nada” frente a los acuerdos que sostienen una pareja.

Una separación apenas 27 días después del casamiento

Prandi y Ortega habían comenzado su relación en 2020 y luego de seis años juntos decidieron casarse por civil el pasado 15 de septiembre.

La ceremonia se realizó en el Registro Civil de San Isidro y tuvo un carácter íntimo, con familiares y personas cercanas a la pareja.

Por eso, el anuncio realizado este lunes causó especial sorpresa en el mundo del espectáculo: habían transcurrido solamente 27 días desde el casamiento.

Durante las semanas anteriores también habían circulado versiones sobre posibles tensiones entre Prandi y algunos integrantes de la familia Ortega, aunque ella había rechazado públicamente esas especulaciones.

Ahora, la atención quedó puesta en la supuesta infidelidad revelada en televisión. Por el momento, se trata de una versión periodística sin confirmación de los protagonistas.

La única certeza es la decisión comunicada por Prandi: después de seis años de relación y menos de un mes de matrimonio, la pareja llegó a su fin y la conductora eligió no revelar públicamente qué acuerdo considera que se quebró.