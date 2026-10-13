Panamá volvió a temblar con un sismo de 6,3 y mantiene puertos cerrados

Panamá volvió a ser sacudida por un fuerte sismo de magnitud 6,3, mientras el país continúa recuperándose del terremoto que tres días antes provocó daños en viviendas, escuelas, hospitales e infraestructura pública.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá ubicó el epicentro a unos 32 kilómetros al suroeste de Soná, en la provincia de Veraguas. El Centro Sismológico Euromediterráneo (EMSC), en tanto, calculó una magnitud de 6,0 y una profundidad aproximada de 35 kilómetros.

El movimiento forma parte de la intensa actividad sísmica registrada después del terremoto del viernes. Desde entonces se contabilizaron más de 200 réplicas, mientras los organismos de emergencia continúan inspeccionando las zonas más afectadas.

El episodio inicial dejó al menos 27 personas heridas y daños en cientos de viviendas, además de puentes, establecimientos educativos, iglesias y otras estructuras. Hasta el momento no se informaron víctimas fatales.

Mantienen cierres preventivos en los puertos

Uno de los sectores que permanece bajo vigilancia es el sistema portuario.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) dispuso mantener cerrados hasta nuevo aviso Puerto Vidal y Puerto Mutis, en Veraguas, y Puerto Almirante, en Bocas del Toro.

La medida también alcanza a instalaciones portuarias estatales ubicadas en las provincias de Coclé, Herrera y Los Santos, mientras avanzan las inspecciones para comprobar el estado de las estructuras.

En Almirante, Mutis y Pedregal se mantiene, sin embargo, la atención vinculada con los zarpes.

La AMP explicó que las restricciones tienen carácter preventivo y permanecerán vigentes hasta que concluyan las evaluaciones técnicas que permitan determinar si las instalaciones pueden operar con seguridad.

Las grandes terminales comerciales siguen funcionando

El impacto sobre la principal actividad logística del país fue más limitado.

Las terminales comerciales dedicadas al movimiento de contenedores retomaron sus actividades luego de las inspecciones realizadas tras el terremoto.

El sistema ferroviario y buena parte de la cadena logística también continuaron funcionando, después de las interrupciones momentáneas registradas durante las primeras horas de la emergencia.

Las autoridades señalaron que hasta el momento no se detectaron daños de magnitud suficiente como para comprometer de manera significativa la actividad de las principales terminales comerciales.

El Canal de Panamá opera con normalidad

La principal vía interoceánica del país tampoco sufrió interrupciones importantes.

La Autoridad del Canal de Panamá confirmó que las operaciones continúan con normalidad, pese a los fuertes movimientos registrados desde el viernes.

El primer terremoto tampoco había afectado los tránsitos de buques, uno de los puntos centrales de preocupación por la importancia que tiene el Canal para el comercio marítimo mundial.

La continuidad de las operaciones permitió evitar, hasta ahora, un impacto mayor sobre las cadenas internacionales de transporte y abastecimiento.

Panamá continúa bajo estado de emergencia

El Gobierno declaró el estado de emergencia para acelerar la asistencia y disponer de recursos destinados a reparar los daños ocasionados por la secuencia sísmica.

Las provincias centrales fueron las más castigadas, especialmente Veraguas, Herrera, Coclé y Los Santos.

Entre los daños relevados aparecen cientos de viviendas, escuelas, iglesias, hoteles y al menos una decena de puentes. Equipos técnicos también trabajan sobre rutas y servicios esenciales.

Mientras las réplicas continúan, aunque con una tendencia a disminuir en intensidad y frecuencia, las autoridades mantienen el monitoreo y piden precaución a la población.

El nuevo sismo volvió a encender las alarmas apenas tres días después del terremoto principal. Por ahora, el mayor desafío pasa por determinar la dimensión definitiva de los daños, garantizar la seguridad de la infraestructura afectada y sostener en funcionamiento el sistema logístico estratégico del país.