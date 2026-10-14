León XIV pasó una noche tranquila tras la cirugía por cáncer de pulmón

El papa León XIV pasó una noche tranquila después de ser sometido a una cirugía por un cáncer de pulmón y continúa internado este miércoles en el Hospital Universitario Gemelli de Roma.

“El Papa ha pasado una noche tranquila”, informó por la mañana la Sala de Prensa de la Santa Sede, que anticipó nuevas actualizaciones sobre su evolución durante el día.

El Pontífice, de 71 años, fue operado este martes para extirparle un nódulo que había sido detectado durante un control médico de rutina.

Durante la intervención, los análisis confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón.

La cirugía duró alrededor de 90 minutos y concluyó sin complicaciones. Los médicos realizaron una lobectomía mediante una técnica videoasistida y retiraron por completo el lóbulo inferior del pulmón derecho.

Los médicos buscan determinar el alcance del cáncer

La atención está puesta ahora en los estudios posteriores a la operación.

El Vaticano todavía no informó cuál es el estadio de la enfermedad ni si existen ganglios afectados o signos de que el cáncer se haya extendido fuera del pulmón.

Esos resultados serán determinantes para establecer si la cirugía resulta suficiente o si León XIV necesitará algún tratamiento adicional.

Entre las posibilidades utilizadas habitualmente para este tipo de cáncer se encuentran la quimioterapia, la radioterapia, las terapias dirigidas y la inmunoterapia, aunque su aplicación depende de las características y extensión de cada caso.

La detección temprana y la posibilidad de retirar quirúrgicamente el tumor son factores relevantes en el pronóstico, pero los especialistas remarcan que cualquier evaluación más precisa requiere conocer el estadio definitivo de la enfermedad.

Permanecerá internado alrededor de una semana

La previsión inicial de los médicos es que León XIV permanezca aproximadamente una semana hospitalizado.

Tras la operación recuperó la conciencia normalmente y regresó a su habitación, donde comenzó la primera etapa del posoperatorio.

Todos sus compromisos públicos fueron cancelados hasta el 20 de octubre, mientras se evalúa su recuperación.

La intervención representa el problema de salud más importante conocido desde que Robert Prevost fue elegido Papa en mayo de 2025.

Crecen las dudas sobre su viaje a la Argentina

La situación médica abrió además interrogantes sobre la gira que León XIV tiene programada por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

Hasta este miércoles, el Vaticano no anunció oficialmente la suspensión ni la postergación del viaje. Sin embargo, la cercanía entre la operación y el inicio de una gira de once días dejó la agenda condicionada a la evolución del Pontífice.

El recorrido incluye alrededor de 50 actividades en diez ciudades, por lo que implicará una intensa exigencia apenas semanas después de la cirugía.

En Argentina, las autoridades continúan con los preparativos mientras esperan una definición oficial de la Santa Sede.

Por ahora, la prioridad está puesta en la recuperación de León XIV y en los resultados de los estudios que permitirán determinar con mayor precisión el alcance del adenocarcinoma. La evolución de los próximos días será también decisiva para saber si el Papa podrá mantener una de las giras internacionales más importantes previstas desde el comienzo de su pontificado.