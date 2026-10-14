Hissa anunció apoyo municipal para Mi Primer Emprendimiento y Mi Próximo Paso

El intendente de la ciudad de San Luis, Gastón Hissa, anunció que la Municipalidad se sumará al despliegue de los programas provinciales Mi Primer Emprendimiento y Mi Próximo Paso, con acciones de difusión, asesoramiento e información destinadas a facilitar el acceso de los vecinos.

La presentación se realizó junto al ministro de Desarrollo Productivo Sustentable, Federico Trombotto. El esquema provincial apunta tanto a personas que buscan iniciar su primer negocio como a emprendedores formalizados que pretenden ampliar una actividad existente.

“Son posibilidades para quienes tienen ideas, pero necesitan ser acompañados por herramientas”, sostuvo Hissa al destacar la articulación entre Provincia y Municipio.

La propuesta combina formación, mentorías, elaboración de planes de negocios, asistencia técnica y financiamiento. Las inscripciones permanecen abiertas hasta el 28 de octubre.

Créditos de hasta $8 millones

Los programas establecen condiciones diferentes según el grado de desarrollo de cada emprendimiento.

Mi Primer Emprendimiento está destinado a quienes se encuentran en una etapa inicial y contempla financiamiento de hasta $3 millones, con garantía a sola firma.

En cambio, Mi Próximo Paso está orientado a negocios ya formalizados y permite acceder a créditos de hasta $8 millones. Hasta $3 millones la garantía es a sola firma y, por encima de ese monto, se requiere un garante solidario.

En ambos casos, los créditos tienen una tasa anual del 17%, seis meses de gracia y un esquema de devolución en 36 cuotas. Los fondos pueden aplicarse a equipamiento, maquinarias, tecnología, mejoras edilicias, desarrollo de clientes y acceso a nuevos mercados, pero no a actividades de compra y venta.

Una beca de $250 mil durante ocho meses

Una de las novedades de esta edición es la incorporación de una beca de capacitación de $250.000 mensuales por proyecto dentro de Mi Primer Emprendimiento.

El beneficio tendrá una duración de ocho meses y comenzará a abonarse en diciembre. Para acceder, el proyecto deberá contar entre sus integrantes con al menos una persona sin ingresos registrados.

La asistencia económica acompañará el período de capacitación, elaboración del plan de negocios, financiamiento y puesta en marcha.

Hissa consideró que ese respaldo permitirá sostener a los participantes mientras desarrollan sus proyectos y atraviesan las distintas instancias de formación.

Cómo acompañará la Municipalidad

El Municipio pondrá a disposición dependencias y servicios para ampliar la llegada de los programas.

Habrá cartelería y folletos con información en los Centros de Atención al Vecino, el Centro Cultural José La Vía, el Polideportivo Puente Blanco, el Centro de Convenciones Monseñor Angelelli y las unidades de Transpuntano. También se brindará orientación durante los operativos territoriales de La Muni Más Cerca.

La primera charla informativa en la capital está prevista para este jueves 15 de octubre a las 18 en el CAV del barrio Rawson. Hissa anticipó que participará del encuentro para responder consultas de los interesados.

La capacitación formal de los programas comenzará el 31 de octubre y se extenderá hasta fines de enero. Posteriormente llegará la presentación de los planes de negocio y, desde marzo de 2027, comenzará la etapa de aprobación, financiamiento y puesta en marcha de los proyectos.

Con la incorporación del Municipio, la estrategia busca ampliar territorialmente el acceso a las herramientas provinciales y acompañar a los interesados desde la inscripción hasta la eventual puesta en marcha de sus emprendimientos.