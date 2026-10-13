La Toma avanza con 20 nuevas viviendas y Poggi supervisó el inicio de las obras

El Gobierno de San Luis avanza con la construcción de 20 nuevas viviendas en La Toma, en el marco del programa habitacional "Tenemos Futuro". Este martes, el gobernador Claudio Poggi recorrió el predio donde se levantan las casas y supervisó el desarrollo de una obra que busca ampliar el acceso a la vivienda propia para más familias de la localidad.

Los trabajos se realizan en un terreno ubicado sobre la calle 20 de Junio, entre Guraldi y Héroes de Malvinas. Pese a la lluvia, el mandatario provincial llegó al lugar acompañado por el secretario de Política Habitacional, Juan Pablo Torres, y la directora de Obras de Arquitectura y Viviendas, Marina Ortiz, para conocer el estado de las tareas.

Según detallaron durante la visita, la obra alcanzó un 10% de avance en menos de un mes. Ya están terminadas las plateas de ocho viviendas y comenzaron los trabajos de mampostería, una etapa clave para que las estructuras empiecen a tomar forma.

La construcción de estas unidades había sido anunciada por Poggi el 15 de agosto, durante la entrega de las primeras 20 viviendas del programa en la localidad. Con este nuevo proyecto, la Provincia busca dar continuidad a su política habitacional y ampliar progresivamente la cantidad de familias que pueden acceder a una casa propia.

Durante la recorrida, el Gobernador destacó que la iniciativa apunta a facilitar el acceso a la vivienda a quienes no cuentan con una propiedad. También señaló que el plan se desarrolla bajo una Ley de Emergencia Habitacional y que las adjudicaciones se realizan mediante sorteos, con requisitos establecidos para garantizar un proceso transparente.

Para participar, las familias deben acreditar al menos diez años de residencia en San Luis y no ser propietarias de una vivienda. De acuerdo con lo informado por el mandatario, las casas se adjudicarán a medida que avance la construcción y se validen los datos de las personas sorteadas.

El Gobierno prevé realizar un nuevo sorteo hacia fines de noviembre para estas 20 unidades, que todavía no tienen preadjudicatarios definidos.

Poggi también puso el foco en el impacto laboral de la obra pública. Según explicó durante la visita, la construcción de cada vivienda puede generar entre tres y cuatro puestos de trabajo, por lo que estimó que el desarrollo de las 20 casas podría involucrar a unas 60 o 70 personas.

La continuidad de los trabajos será determinante para avanzar con las siguientes etapas y acercar la entrega de las viviendas. Mientras tanto, la obra se suma a las iniciativas del programa Tenemos Futuro, con el objetivo de ampliar el acceso a la casa propia en distintas localidades de la provincia.