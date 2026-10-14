Gran parte de San Luis quedó bajo alerta amarilla por tormentas este miércoles

Gran parte de San Luis se encuentra este miércoles bajo alerta amarilla por tormentas, en medio de una semana marcada por la inestabilidad, las bajas temperaturas y las precipitaciones.

El aviso fue emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y alcanza a buena parte del territorio provincial. De acuerdo con la información difundida, los departamentos Dupuy y Ayacucho quedan fuera del área alcanzada por la advertencia.

El organismo anticipó lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, especialmente durante la tarde. Los fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas intensas.

Los acumulados de precipitación previstos se ubican entre 20 y 50 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual en los sectores alcanzados por las tormentas.

Cómo estará el tiempo este miércoles

La jornada continuará mayormente nublada y con condiciones inestables.

Según el pronóstico provincial, habrá lluvias y lloviznas, mientras que después del mediodía aumentarán las probabilidades de tormentas aisladas. La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) estima una máxima promedio cercana a los 17°C.

El viento soplará principalmente desde el sureste con intensidad leve a moderada. En algunos sectores, especialmente hacia el noroeste provincial, podrían registrarse ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora, sin descartar intensidades superiores asociadas directamente a las tormentas.

Las recomendaciones ante la alerta amarilla

Frente al aviso meteorológico, el SMN recomendó evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas y permanecer en lugares seguros.

También aconsejó no sacar residuos, mantener limpios desagües y sumideros, asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento y permanecer alejados de puertas y ventanas.

En caso de ingreso de agua a una vivienda, se recomienda desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si puede hacerse de manera segura. Para quienes sean sorprendidos por una tormenta al aire libre, la indicación es buscar rápidamente refugio dentro de un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

La inestabilidad seguirá en San Luis

El panorama forma parte de un período prolongado de inestabilidad que afecta a la provincia desde hace varios días.

La REM mantiene un informe especial con vigencia hasta el lunes 19 de octubre, período durante el cual podrían repetirse lluvias y tormentas de distinta intensidad, intercaladas con mejoramientos temporarios.

Para el jueves continuará el tiempo inestable, aunque las temperaturas subirán lentamente. Hacia el viernes podrían aparecer señales de una mejora parcial.

Hasta entonces, las autoridades recomiendan seguir los avisos oficiales, especialmente porque las condiciones pueden modificarse rápidamente y algunas tormentas podrían adquirir intensidad en sectores puntuales de San Luis.