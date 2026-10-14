De qué murió Jorge “Locomotora” Castro y qué se sabe de su última descompensación

La muerte de Jorge “Locomotora” Castro, uno de los grandes referentes del boxeo argentino, causó conmoción este miércoles. El excampeón mundial tenía 59 años y falleció luego de sufrir una descompensación mientras se encontraba en el Bingo de Morón.

Castro estaba en el sector de máquinas del establecimiento cuando comenzó a sentirse mal. Personal del lugar dio aviso a los servicios de emergencia y, pese a la asistencia recibida, un médico constató su fallecimiento.

Por el momento, no existe una causa oficial de muerte. La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°8 de Morón y se aguardan los estudios correspondientes para establecer qué provocó la descompensación.

Los primeros informes señalaron que el exboxeador padecía diabetes y mencionaron un posible episodio vinculado con su tratamiento con insulina. Ese antecedente abrió la posibilidad de que hubiera sufrido una alteración severa de sus niveles de glucosa, aunque esa hipótesis todavía deberá ser determinada médicamente.

Qué es una hipoglucemia

La hipoglucemia ocurre cuando el nivel de glucosa en sangre desciende por debajo de los valores normales.

En las personas con diabetes puede aparecer, entre otras causas, cuando existe un exceso relativo de insulina o de determinados medicamentos en relación con la cantidad de alimentos ingeridos o la actividad física realizada.

Entre sus síntomas pueden aparecer sudoración, temblores, hambre, palidez, mareos, dificultad para concentrarse, debilidad, ansiedad o alteraciones en el ritmo cardíaco.

Cuando el cuadro se vuelve grave puede provocar desorientación, pérdida de coordinación, visión borrosa, convulsiones e incluso pérdida del conocimiento.

De todos modos, no se confirmó que Castro haya sufrido una hipoglucemia ni que esa haya sido la causa de su muerte. Será necesario esperar los resultados médicos y forenses para determinarlo.

Una descompensación repentina en Morón

Según las primeras reconstrucciones, Castro sufrió el episodio durante la madrugada mientras permanecía dentro del establecimiento.

Uno de sus compañeros de streaming señaló que antes de descompensarse habría manifestado un fuerte dolor en el pecho.

La Policía Científica trabajó en el lugar y realizó las actuaciones correspondientes mientras avanzan las medidas ordenadas por la fiscalía.

Una figura histórica del boxeo argentino

Nacido el 18 de agosto de 1967 en Caleta Olivia, Santa Cruz, Jorge Castro construyó una extensa carrera que lo convirtió en uno de los boxeadores argentinos más reconocidos de su generación.

En 1994 se consagró campeón mundial de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al vencer al estadounidense Reggie Johnson.

Ese mismo año protagonizó uno de los combates más recordados de la historia del boxeo nacional frente a John David Jackson en Monterrey, México. Cuando parecía derrotado, Castro consiguió revertir la pelea con una memorable definición en el noveno asalto.

Aquel enfrentamiento fue elegido por la revista especializada The Ring como la pelea del año.

Su vida también estuvo marcada por otra recuperación extrema. En 2005 sufrió un grave accidente automovilístico en Puerto Madero, permaneció más de veinte días en coma y, contra los pronósticos iniciales, logró recuperarse y regresar al ring.

Este miércoles, el boxeo argentino volvió a quedar golpeado por una noticia inesperada. Mientras familiares, amigos y figuras del deporte despiden a “Locomotora”, la investigación médica deberá establecer ahora qué provocó exactamente la descompensación que terminó con su vida a los 59 años.