River visita a Sarmiento en un partido clave para meterse en los playoffs del Clausura

River Plate afrontará este miércoles 14 de octubre un compromiso decisivo en el Torneo Clausura 2026. Desde las 19, visitará a Sarmiento de Junín en el estadio Eva Perón, por el partido pendiente de la undécima fecha de la Zona B, con la necesidad de sumar tres puntos para acomodarse en la tabla de posiciones.

El equipo dirigido por Leonardo Ponzio llega después de vencer 1 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental y buscará encadenar su segunda victoria consecutiva, en un momento en el que cada resultado puede ser determinante para sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final.

El encuentro será televisado por TNT Sports Premium y contará con el arbitraje de Sebastián Zunino, según la designación oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

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