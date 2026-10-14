TORNEO CLAUSURA
River visita a Sarmiento en un partido clave para meterse en los playoffs del Clausura
River Plate afrontará este miércoles 14 de octubre un compromiso decisivo en el Torneo Clausura 2026. Desde las 19, visitará a Sarmiento de Junín en el estadio Eva Perón, por el partido pendiente de la undécima fecha de la Zona B, con la necesidad de sumar tres puntos para acomodarse en la tabla de posiciones.
El equipo dirigido por Leonardo Ponzio llega después de vencer 1 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental y buscará encadenar su segunda victoria consecutiva, en un momento en el que cada resultado puede ser determinante para sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final.
El encuentro será televisado por TNT Sports Premium y contará con el arbitraje de Sebastián Zunino, según la designación oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
River necesita ganar para entrar entre los ocho mejores
El conjunto de Núñez llega al encuentro ubicado en el noveno puesto de la Zona B, con 16 puntos, producto de cinco victorias, un empate y cinco derrotas.
Una victoria le permitiría alcanzar las 19 unidades y meterse entre los ocho equipos que avanzarán a los playoffs, además de mejorar su posición en la tabla anual, donde también busca acercarse a los puestos de clasificación para la Copa Libertadores 2027.
Actualmente, River acumula 45 puntos en la clasificación general y necesita sumar para fortalecer sus posibilidades de disputar competencias internacionales la próxima temporada.
La recuperación futbolística aparece como uno de los principales desafíos para Ponzio. Si bien el triunfo frente a Estudiantes de Río Cuarto permitió cortar una racha adversa, el rendimiento del equipo todavía genera interrogantes.
Para este compromiso, el entrenador podrá contar con Thiago Almada, quien superó una molestia muscular y se perfila para regresar al equipo titular.
Sarmiento quiere hacerse fuerte en Junín
Del otro lado estará un Sarmiento que atraviesa un buen presente bajo la conducción de Facundo Sava.
El conjunto de Junín ocupa el cuarto lugar de la Zona B, con 19 puntos, y llega motivado después de vencer 3 a 1 a Aldosivi como visitante.
Con seis victorias, un empate y cuatro derrotas, el Verde buscará aprovechar su localía para consolidarse entre los primeros puestos y acercarse a la clasificación a la próxima instancia.
En el antecedente más reciente entre ambos, disputado en marzo de este año por el Torneo Apertura, River se impuso por 2 a 0 en el Monumental, con goles de Sebastián Driussi e Ian Subiabre.
Las probables formaciones de Sarmiento y River
Sarmiento: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Mavilla, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Elián Giménez; Junior Marabel y Jhon Rentería. DT: Facundo Sava.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.