Adoptaron a un bebé con una enfermedad irreversible para que pudiera morir rodeado de amor

Una decisión que cambió los últimos días del bebé

El matrimonio estaba inscripto en el Registro Único de Adopción (RUA) de San Juan cuando surgió la posibilidad de adoptar al pequeño.

El bebé se encontraba internado en el Hospital Rawson y había sido trasladado al área de terapia intensiva pediátrica debido a un cuadro que los profesionales consideraban gravísimo e irreversible.

Frente a esa situación, la pareja tomó una decisión excepcional: solicitar que se acelerara el procedimiento judicial para reconocer legalmente el vínculo familiar antes de que se produjera el fallecimiento.

No buscaban modificar el pronóstico médico, sino garantizar que el niño pudiera atravesar sus últimos días con el reconocimiento y el acompañamiento de una familia.

También solicitaron que llevara los apellidos elegidos por ellos y que, llegado el momento, pudieran hacerse responsables de su despedida.

La Justicia aceleró la adopción y resolvió el trámite en un mes

La particularidad del caso llevó a una intervención coordinada de distintos organismos provinciales.

La jueza de Familia Marianela López encabezó el procedimiento que permitió resolver la guarda, la adopción plena y el cambio de identidad en aproximadamente un mes, un plazo excepcional para este tipo de trámites.

La Asesoría Oficial y el Ministerio Público Fiscal emitieron sus dictámenes favorables y la magistrada dispuso que el Registro Civil confeccionara con urgencia una nueva partida de nacimiento.

De esta manera, el bebé pudo recibir legalmente el nombre y los apellidos elegidos por sus padres adoptivos.

La resolución también autorizó al matrimonio a hacerse cargo del velatorio y del sepelio en caso de fallecimiento.

En el procedimiento participaron la Oficina Judicial de Familia, el Registro Único de Adopción, la Asesoría Oficial, el Ministerio Público Fiscal, el Hospital Rawson, el Registro Civil y la asociación Casa Cuna.