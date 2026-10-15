La Provincia y 14 municipios invertirán más de $1.500 millones en obras públicas

La Provincia y 14 municipios del interior de San Luis destinarán más de $1.500 millones a nuevas obras públicas, tras la renovación de los convenios del programa Construyendo con Tu Pueblo.

El gobernador Claudio Poggi encabezó este miércoles el encuentro con los intendentes, mientras que el ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain, firmó los acuerdos en representación del Ejecutivo provincial.

Participaron los municipios de Bagual, Buena Esperanza, Beazley, El Volcán, Fortuna, Fraga, La Carolina, Leandro Alem, Navia, Renca, San Gerónimo, Santa Rosa del Conlara, Villa de Merlo y Villa Larca.

El esquema establece que el financiamiento será compartido: el 50% será aportado por el Gobierno provincial y el otro 50% por cada municipio.

“Hemos suscripto convenios que corresponden al primer semestre de 2026 por un total que supera los $1.500 millones”, explicó Amondarain.

Cada municipio definirá sus obras

Una de las características del programa es que las comunas pueden determinar qué proyectos consideran prioritarios según las necesidades de cada localidad.

Entre las intervenciones previstas aparecen obras de alumbrado público, reparación y pavimentación de calles, renovación de plazas, trabajos hídricos y mejoras en edificios de uso comunitario.

Los convenios también establecen la prioridad para contratar mano de obra local y adquirir materiales en cada región, con la intención de que la inversión tenga un impacto adicional sobre la actividad económica de los pueblos.

Merlo invertirá más de $582 millones

Villa de Merlo contará con uno de los presupuestos más importantes de esta etapa.

El intendente Leonardo Rodríguez informó que el nuevo acuerdo permitirá disponer de más de $582 millones y anticipó que la prioridad estará puesta en obras hídricas.

“Estamos priorizando obras hídricas para anticiparnos al fenómeno de El Niño”, explicó el jefe comunal, quien aseguró que también se tendrán en cuenta las prioridades planteadas por los vecinos.

Una pasarela histórica en Leandro Alem

En Leandro Alem, el convenio contempla un fondo de $47 millones.

El intendente Eduardo Cabello adelantó que los recursos serán destinados a construir una pasarela sobre un río en el paraje La Majada, una infraestructura reclamada durante años por los vecinos.

La obra busca evitar que las familias del sector queden aisladas durante las crecidas.

Iluminación para Villa Larca y obras en Bagual

Villa Larca dispondrá de más de $86 millones para llevar iluminación pública al barrio Las Aguadas.

Según explicó el intendente Mateo Vílchez, el municipio ya había utilizado una etapa anterior del programa para construir un playón deportivo que se encuentra próximo a ser inaugurado.

Bagual, en tanto, contará con más de $48 millones. El intendente Marcelo Ulloa señaló que una de las alternativas bajo análisis es la renovación de la plaza de la localidad.

La nueva ronda de convenios vuelve a colocar a los municipios en el centro de la definición de las obras. Con aportes compartidos entre las comunas y la Provincia, el programa busca resolver necesidades puntuales de infraestructura y, al mismo tiempo, movilizar empleo y actividad económica en localidades donde la obra pública tiene un peso directo sobre el movimiento comercial.