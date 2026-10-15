Pakistán: murieron 27 alumnos y un profesor al derrumbarse el techo de una escuela

Una tragedia sacudió este jueves a la ciudad de Peshawar, en el noroeste de Pakistán, donde el techo de una escuela privada se desplomó mientras los alumnos estaban en clase. Al menos 27 estudiantes y un profesor murieron como consecuencia del derrumbe, mientras que más de 30 personas resultaron heridas.

El episodio ocurrió en el centro educativo Al-Khair, ubicado en el barrio de Dir Colony, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, cerca de la frontera con Afganistán. Según los primeros reportes, una estructura de un nivel superior cedió y cayó sobre las aulas de abajo, dejando a varios niños atrapados bajo los escombros.

Tras el colapso, se desplegó un importante operativo de emergencia con ambulancias, personal de rescate y efectivos de seguridad. Los equipos trabajaron para retirar los restos de la construcción y trasladar a los heridos a centros médicos, mientras crecía la preocupación por la posibilidad de encontrar más víctimas.

El hospital Lady Reading, uno de los principales centros de salud de Peshawar, recibió a varios de los afectados. De acuerdo con la información difundida por las autoridades sanitarias, más de 30 personas resultaron heridas y al menos seis se encontraban en estado crítico.

El portavoz del servicio de emergencias Rescue 1122, Bilal Ahmad Faizi, advirtió que todavía existía temor de que hubiera menores atrapados bajo los restos del edificio. Durante las primeras horas, rescatistas y vecinos colaboraron en las tareas de búsqueda y asistencia.

La tragedia provocó escenas de desesperación entre los familiares, que se acercaron al establecimiento para conocer el estado de los estudiantes. Las autoridades paquistaníes expresaron sus condolencias a las familias y ordenaron investigar las circunstancias del derrumbe.

Investigan las causas del derrumbe

Por el momento, las causas exactas del colapso no fueron determinadas. Sin embargo, las primeras declaraciones de funcionarios locales apuntaron a posibles deficiencias estructurales en el edificio. La investigación deberá establecer si existieron fallas en la construcción, falta de mantenimiento o incumplimientos de las normas de seguridad.

El episodio volvió a poner en discusión las condiciones edilicias de algunos establecimientos educativos privados de bajo costo en Pakistán. En distintas regiones del país se registraron derrumbes vinculados con estructuras deficientes y controles insuficientes.

En junio de este año, más de una decena de niños murieron en otro incidente ocurrido en un centro de apoyo escolar de Lahore, donde también cedió el techo del edificio.

La investigación buscará determinar las responsabilidades por lo ocurrido en Peshawar, mientras continúan las tareas de asistencia a los heridos y el acompañamiento a las familias de las víctimas.