Lisandro Martínez bajó el tono tras sus críticas al Manchester United y explicó su enojo

Lisandro Martínez buscó bajar la tensión después de las fuertes declaraciones que realizó tras la derrota del Manchester United por 2-0 ante Atlético de Madrid por la Champions League.

El defensor argentino había cuestionado públicamente la política deportiva del club y reclamado mayores incorporaciones para competir al máximo nivel. Sus palabras pusieron especialmente bajo presión al director de fútbol Jason Wilcox y generaron una fuerte repercusión en Inglaterra.

Horas después, Martínez publicó un extenso mensaje para explicar el contexto en el que había realizado esas declaraciones.

“Después del partido hablé desde la rabia y la frustración porque no habíamos conseguido el resultado que todos queríamos”, reconoció.

“Quiero más” para el Manchester United

El campeón del mundo con la Selección argentina dejó en claro que su malestar estuvo relacionado con la ambición de volver a colocar al United entre los principales equipos de Europa.

“Cuando digo que quiero más, hablo de la ambición que todos debemos tener como parte de este club. De seguir creciendo, hacernos más fuertes y contar con todo lo necesario para competir al máximo nivel”, explicó.

El mensaje no significó una retractación completa. Martínez moderó el tono, pero sostuvo el eje central de su planteo sobre la necesidad de fortalecer al equipo.

Sus declaraciones iniciales habían llegado inmediatamente después de una nueva derrota europea, en medio de un arranque de temporada complicado para el conjunto inglés.

También asumió la responsabilidad de los jugadores

El argentino buscó equilibrar su crítica al reconocer que los futbolistas también tienen responsabilidad por el presente deportivo.

“Sé que, ante todo, nos corresponde a nosotros, los jugadores, rendir, y soy el primero en asumir esa responsabilidad”, señaló.

Y agregó que el plantel debe aumentar su nivel de exigencia para intentar devolver al Manchester United a los primeros planos.

El defensor también remarcó la manera en la que vive cada partido y el peso que tiene vestir una camiseta con semejante historia.

“Quienes me conocen saben cómo vivo el fútbol: con pasión, compromiso y unas ganas enormes de ganar. Cuando las cosas no salen como queremos, duele”, manifestó.

El respaldo al plantel y al entrenador

Martínez cerró su mensaje con una señal de unidad hacia adentro del vestuario.

“Creo en mis compañeros, en nuestro entrenador y en todos los que trabajan para que este club avance”, sostuvo.

También aseguró que el camino debe ser continuar trabajando de manera conjunta, con ambición y compromiso.

La publicación llegó después de que sus primeras declaraciones provocaran un fuerte debate en Inglaterra. Incluso Wayne Rooney cuestionó públicamente al argentino y calificó sus comentarios como una falta de respeto hacia el club.

Al mismo tiempo, medios británicos señalaron que parte del vestuario comparte la preocupación de Martínez sobre la profundidad del plantel y las decisiones tomadas durante el último mercado de pases.

La aclaración buscó cerrar la polémica sin borrar el mensaje original. Martínez reconoció que la derrota influyó en la dureza de sus palabras, asumió la responsabilidad que corresponde a los jugadores y respaldó al entrenador, pero mantuvo intacta una idea: Manchester United necesita recuperar la ambición y las herramientas necesarias para volver a competir entre los grandes de Europa.