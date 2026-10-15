Enviaron a la cárcel a un hombre acusado de vender cocaína en Villa de Merlo

Un hombre de 62 años acusado de comercializar cocaína en Villa de Merlo y localidades cercanas fue enviado al Servicio Penitenciario Provincial después de una audiencia realizada en el Juzgado Federal de Villa Mercedes.

La medida fue dispuesta por el juez federal Juan Carlos Nacul, quien interviene en la investigación por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737.

El sospechoso había sido detenido el domingo 11 de octubre durante un allanamiento realizado en una vivienda ubicada en Altos de Piedra Blanca, una zona rural al norte de la localidad turística.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de Lucha Contra el Narcotráfico y formó parte de una investigación desarrollada dentro de la Misión Sarmiento.

Según las tareas investigativas, el hombre, oriundo de San Juan, habría utilizado la ubicación de difícil acceso de la propiedad para desarrollar actividades vinculadas con la venta y distribución de drogas al menudeo.

Los investigadores sostienen que desde ese punto se habría abastecido a consumidores de Villa de Merlo y de otras localidades próximas de San Luis y Córdoba.

Cocaína, dinero y vehículos

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron cocaína en una cantidad que, según la estimación policial, permitiría elaborar alrededor de 244 dosis.

El valor calculado de comercialización de la sustancia en el mercado ilegal fue establecido en aproximadamente $1.464.000.

También encontraron $2.080.000 en efectivo y 200 dólares, además de una balanza digital de precisión, tres teléfonos celulares y anotaciones que serán analizadas como parte de la investigación.

El operativo incluyó además el secuestro de tres vehículos: un Peugeot 208, un Fiat Siena y una motocicleta Yamaha Crypton de 110 centímetros cúbicos.

En el procedimiento participaron también efectivos de la División Informática de Villa Mercedes, el Grupo COAR Delta, la División de Operaciones Tácticas y el Departamento Canes Detectores de Estupefacientes.

Quedó alojado en el Servicio Penitenciario

Tras la audiencia realizada este miércoles en el Juzgado Federal de Villa Mercedes, se ordenó el traslado del acusado al Servicio Penitenciario Provincial, donde permanecerá a disposición de la Justicia.

La investigación continúa ahora con el análisis de los teléfonos, las anotaciones y el resto de los elementos secuestrados, con el objetivo de determinar el alcance de la presunta actividad de comercialización y establecer si existían otras personas vinculadas con la distribución de estupefacientes en la región.