San Luis invertirá más de $1.500 millones en obras públicas en 14 municipios del interior

El Gobierno de San Luis anunció una nueva inversión de más de $1.500 millones para ejecutar obras públicas en 14 municipios del interior provincial. Los recursos serán destinados a proyectos definidos por cada localidad, de acuerdo con sus necesidades y las demandas de los vecinos.

El gobernador Claudio Poggi encabezó este miércoles una reunión con los intendentes en Casa de Gobierno, donde se renovaron los convenios del programa “Construyendo con Tu Pueblo”, una iniciativa que permite financiar obras mediante aportes compartidos entre el Estado provincial y las administraciones municipales.

El acuerdo contempla una inversión conjunta superior a los $1.500 millones, correspondiente a convenios del primer semestre de 2026. Cada municipio aportará el 50% de los recursos y la Provincia cubrirá el porcentaje restante.

La iniciativa busca mejorar la infraestructura urbana y, al mismo tiempo, promover la contratación de trabajadores y la compra de materiales en las propias localidades.

Los convenios fueron renovados con las siguientes localidades:

Bagual

Buena Esperanza

Beazley

El Volcán

Fortuna

Fraga

La Carolina

Leandro Alem

Navia

Renca

San Gerónimo

Santa Rosa del Conlara

Villa de Merlo

Villa Larca

Los intendentes participaron del encuentro encabezado por Poggi, junto con el ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain, quien firmó los acuerdos en representación del Ejecutivo provincial.

La distribución de los recursos dependerá de los convenios particulares y de los proyectos que presente cada municipio.

Qué obras podrán realizarse con los fondos

El programa permite que cada administración municipal establezca cuáles son las intervenciones prioritarias para su comunidad.

Entre los trabajos que podrán financiarse se encuentran la renovación de plazas, la reparación de edificios de uso comunitario, la instalación de alumbrado público y el mejoramiento de calles y arterias urbanas.

También podrán desarrollarse otros proyectos de infraestructura que respondan a necesidades específicas de cada localidad.

La modalidad busca que las decisiones sobre las obras se tomen desde los propios municipios, teniendo en cuenta los requerimientos planteados por los vecinos.

Por el momento, el anuncio oficial no detalló los proyectos individuales ni los montos asignados a cada una de las 14 localidades.

La Provincia y los municipios aportarán los fondos en partes iguales

El ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain, explicó que los acuerdos permitirán conformar un fondo común para financiar las intervenciones.

“Hemos suscripto convenios que corresponden al primer semestre del 2026 por un total que supera los $1.500 millones, conformado por supuesto con un aporte en partes iguales de los municipios y del Gobierno provincial para la ejecución de obra pública municipal”, señaló.

El mecanismo de financiamiento constituye uno de los aspectos centrales de “Construyendo con Tu Pueblo”, ya que establece una participación económica compartida y permite que las intendencias definan las obras que consideran necesarias.

La inversión anunciada supera los $1.500 millones en conjunto, por lo que no corresponde interpretar que esa suma será aportada exclusivamente por el Gobierno provincial.

Buscan generar empleo y movimiento económico en el interior

Además de mejorar los servicios y espacios públicos, el programa contempla un componente de desarrollo económico local.

Los convenios establecen que se debe priorizar la contratación de mano de obra de cada localidad y la adquisición de materiales en comercios y proveedores de la zona.

De esta manera, el Gobierno busca que parte de los recursos invertidos permanezca en las economías municipales y contribuya a generar oportunidades laborales.

Amondarain destacó que esta modalidad puede tener un impacto importante en el último tramo del año, especialmente por la posibilidad de sostener puestos de trabajo vinculados con la construcción y los servicios.

La medida se suma a otros acuerdos que la Provincia viene desarrollando con municipios de distintos departamentos, mediante un esquema de financiamiento compartido para ejecutar obras de menor y mediana escala.

Con la renovación de estos 14 convenios, San Luis amplía su programa de infraestructura municipal, con intervenciones que apuntan a mejorar las condiciones urbanas, fortalecer las economías locales y responder a necesidades concretas de los vecinos del interior.