San Luis lanzó una nueva edición de Creciendo con Tu Club y abrió la convocatoria a instituciones deportivas

Poggi destacó la importancia de fortalecer las divisiones inferiores

Durante la presentación, el Gobernador remarcó que el objetivo es consolidar a los clubes como espacios de formación, contención y encuentro para niños y adolescentes.

“No hay Primera sin inferiores. Entonces, la idea es fortalecer al club que contiene a los chicos”, expresó.

Poggi también destacó que la continuidad del programa permite sostener los proyectos deportivos y acompañar a las instituciones en su crecimiento.

En ese sentido, vinculó la práctica de deportes colectivos con la formación en valores como la solidaridad, el compañerismo y el trabajo en equipo.

“Al programa ‘Creciendo con Tu Club’ le interesa que más chicos estén en el club, ése es el objetivo”, afirmó.

Por su parte, Muñiz explicó que la iniciativa se apoya en tres ejes: fortalecimiento institucional, desarrollo deportivo e infraestructura.

La funcionaria sostuvo que el propósito es ofrecer condiciones adecuadas para que más niños y adolescentes puedan incorporarse a las actividades de los clubes.

Los 17 clubes que recibieron la aprobación de sus proyectos

En esta tercera edición, 14 instituciones renovaron su participación y otras tres fueron incorporadas con nuevas propuestas.

Los nuevos proyectos aprobados corresponden al Club Atlético Sol de Mayo, de San Luis; la Asociación Civil Club Social y Deportivo Villa Larca, de Villa Larca; y el Club Social, Deportivo y Cultural E.F.I. San José, de Villa Mercedes.

Entre las entidades que renovaron sus proyectos se encuentran Juventud Unida Universitario, GEPU, Sociedad Española, Centro de Actividades Infantiles San Luis y Deportivo Santa Catalina, de la capital provincial.

También recibieron sus decretos el Club Social y Deportivo La Punta y el Club Atlético El Búfalo, de La Punta; General San Martín y Jorge Newbery, de Villa Mercedes.

En Villa de Merlo renovaron Picahuesos Básquet Club, Centro Recreativo y Deportivo El Rincón, Club Social y Deportivo Casino y Herradura Rugby Club.

La nómina se completa con el Club Sportivo Villa de la Quebrada.

Cuándo abren las inscripciones y cuáles son los requisitos

El director del programa, Gabriel Messina, presentó el cronograma para las instituciones interesadas en sumarse a la nueva convocatoria.