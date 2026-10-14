DEPORTE
San Luis lanzó una nueva edición de Creciendo con Tu Club y abrió la convocatoria a instituciones deportivas
El Gobierno de San Luis puso en marcha la tercera edición de “Creciendo con Tu Club”, un programa destinado a fortalecer las instituciones deportivas, mejorar su infraestructura y promover la participación de niños y adolescentes en actividades de equipo.
El lanzamiento se realizó este miércoles en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, encabezado por el gobernador Claudio Poggi, junto con la secretaria de Deportes, Adelaida Muñiz, dirigentes y representantes de clubes de distintas localidades.
Durante el encuentro, 14 instituciones recibieron los decretos de renovación de sus proyectos y otras tres obtuvieron la aprobación de sus propuestas. Además, se anunció una nueva convocatoria para ampliar el alcance del programa, que actualmente cuenta con 77 clubes incorporados.
La iniciativa combina financiamiento, capacitación de dirigentes, fortalecimiento institucional y obras de infraestructura, con especial atención en las categorías infantojuveniles.
Poggi destacó la importancia de fortalecer las divisiones inferiores
Durante la presentación, el Gobernador remarcó que el objetivo es consolidar a los clubes como espacios de formación, contención y encuentro para niños y adolescentes.
“No hay Primera sin inferiores. Entonces, la idea es fortalecer al club que contiene a los chicos”, expresó.
Poggi también destacó que la continuidad del programa permite sostener los proyectos deportivos y acompañar a las instituciones en su crecimiento.
En ese sentido, vinculó la práctica de deportes colectivos con la formación en valores como la solidaridad, el compañerismo y el trabajo en equipo.
“Al programa ‘Creciendo con Tu Club’ le interesa que más chicos estén en el club, ése es el objetivo”, afirmó.
Por su parte, Muñiz explicó que la iniciativa se apoya en tres ejes: fortalecimiento institucional, desarrollo deportivo e infraestructura.
La funcionaria sostuvo que el propósito es ofrecer condiciones adecuadas para que más niños y adolescentes puedan incorporarse a las actividades de los clubes.
Los 17 clubes que recibieron la aprobación de sus proyectos
En esta tercera edición, 14 instituciones renovaron su participación y otras tres fueron incorporadas con nuevas propuestas.
Los nuevos proyectos aprobados corresponden al Club Atlético Sol de Mayo, de San Luis; la Asociación Civil Club Social y Deportivo Villa Larca, de Villa Larca; y el Club Social, Deportivo y Cultural E.F.I. San José, de Villa Mercedes.
Entre las entidades que renovaron sus proyectos se encuentran Juventud Unida Universitario, GEPU, Sociedad Española, Centro de Actividades Infantiles San Luis y Deportivo Santa Catalina, de la capital provincial.
También recibieron sus decretos el Club Social y Deportivo La Punta y el Club Atlético El Búfalo, de La Punta; General San Martín y Jorge Newbery, de Villa Mercedes.
En Villa de Merlo renovaron Picahuesos Básquet Club, Centro Recreativo y Deportivo El Rincón, Club Social y Deportivo Casino y Herradura Rugby Club.
La nómina se completa con el Club Sportivo Villa de la Quebrada.
Cuándo abren las inscripciones y cuáles son los requisitos
El director del programa, Gabriel Messina, presentó el cronograma para las instituciones interesadas en sumarse a la nueva convocatoria.
Cronograma de la tercera edición
Del 16 de octubre al 15 de noviembre de 2026
Preinscripción mediante un formulario en la página oficial de la Secretaría de Deportes.
Del 16 de noviembre al 15 de diciembre de 2026
Presentación de documentación, acreditación de requisitos deportivos y capacitación obligatoria de dirigentes.
Del 16 de diciembre al 15 de enero de 2027
Presentación de proyectos por parte de los clubes que hayan cumplido las condiciones.
Desde febrero de 2027
Entrega prevista de decretos de financiamiento a los proyectos aprobados.
Para participar, las instituciones deberán acreditar actividad deportiva federada en categorías infantojuveniles de 6 a 16 años, incorporar a un representante de ese sector en la comisión directiva e implementar medidas de prevención de la violencia en el deporte.
Además, presidentes, secretarios y tesoreros tendrán que completar seis módulos virtuales obligatorios: tres sobre gestión de asociaciones civiles y otros tres sobre gestión deportiva.
La inscripción se realizará a través de la página oficial del Gobierno de San Luis, en el apartado correspondiente a la Secretaría de Deportes y al programa.
Qué financiamiento podrán recibir los clubes
“Creciendo con Tu Club” contempla dos líneas de acompañamiento.
La primera está orientada al desarrollo deportivo, mediante la incorporación de un coordinador deportivo y un preparador físico que contribuyan a organizar y fortalecer las actividades de las categorías inferiores.
La segunda está destinada a obras de infraestructura, para mejorar las instalaciones y generar espacios adecuados para la práctica deportiva.
En este último caso, los clubes deberán ser propietarios del terreno donde se ejecutarán los trabajos o contar con un inmueble cedido en comodato por la Provincia o un municipio.
Las propuestas serán evaluadas por los equipos técnicos y podrán requerir modificaciones antes de recibir la aprobación definitiva. El anuncio no especificó un monto único de financiamiento para todos los clubes.
El programa ya alcanza a 77 instituciones de San Luis
La primera edición de “Creciendo con Tu Club” comenzó en abril de 2025. Desde entonces, distintas instituciones deportivas de la provincia accedieron a financiamiento para mejorar sus instalaciones y fortalecer sus actividades.
Entre las intervenciones realizadas se encuentran playones deportivos, vestuarios, salones de usos múltiples, cerramientos y mejoras en espacios de entrenamiento.
Durante el lanzamiento, Messina confirmó que 77 clubes ya forman parte del programa y aseguró que la Secretaría de Deportes continuará acompañando a las instituciones interesadas en incorporarse.
Con la apertura de una nueva convocatoria, el Gobierno provincial busca ampliar la participación de entidades deportivas y consolidar una red de clubes que ofrezcan mayores oportunidades de formación y recreación para niños y adolescentes de San Luis.Te puede interesarÚltimas noticiasRánking de noticias