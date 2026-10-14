REFORMA JUDICIAL
San Luis avanza con una reforma para que el mismo fiscal investigue y lleve las causas a juicio
La Legislatura de San Luis avanza en el tratamiento de una reforma del sistema judicial que propone un cambio importante en la tramitación de las causas penales: que el mismo fiscal que inicia una investigación sea quien la lleve hasta el juicio oral, sin necesidad de transferir el expediente a otro funcionario.
La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo provincial, ya obtuvo media sanción en el Senado y actualmente es analizada por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
El objetivo central es reducir las demoras que pueden producirse cuando una causa pasa de un fiscal de instrucción a otro encargado de intervenir durante el juicio. Según explicaron los legisladores que trabajan en el proyecto, la modificación permitiría mejorar la continuidad de las investigaciones y evitar la pérdida de información durante el proceso.
La propuesta también contempla cambios en la organización del Ministerio Público de la Defensa y en el funcionamiento del Registro de Huellas Genéticas Digitalizadas.
Actualmente, el sistema judicial de San Luis distribuye las tareas de una causa penal entre distintos fiscales.
El fiscal de instrucción se encarga de investigar los hechos, reunir las pruebas y avanzar con las primeras etapas del expediente. Posteriormente, cuando el caso llega a juicio, interviene otro representante del Ministerio Público Fiscal.
Con la reforma, un mismo fiscal asumiría la responsabilidad de investigar y sostener la acusación durante el debate oral.
El diputado Cristian Gurruchaga explicó que la división actual puede generar dificultades porque el funcionario que interviene en el juicio podría considerar necesarias pruebas que no fueron solicitadas durante la investigación.
La intención es evitar esas situaciones y garantizar que quien conoce los hechos desde el comienzo también intervenga en la instancia final del proceso.
El cambio no implica que el fiscal sea quien juzgue o dicte sentencia. Esa responsabilidad continuará correspondiendo a los jueces competentes.
Los defensores también acompañarán las causas hasta el juicio
La modificación alcanzará además al Ministerio Público de la Defensa.
Según lo explicado durante el tratamiento legislativo, se propone que el defensor que intervenga inicialmente en una causa continúe representando al acusado durante el juicio, bajo un criterio similar al previsto para los fiscales.
De esta manera, se busca mantener la continuidad de la representación legal y evitar cambios de profesionales entre las distintas etapas del proceso.
El proyecto también contempla la incorporación de fiscales coordinadores en las tres circunscripciones judiciales de la provincia, incluida la segunda, con asiento en Villa Mercedes.
Estas figuras tendrán funciones vinculadas con la organización y coordinación del trabajo del Ministerio Público Fiscal.
El Registro de Huellas Genéticas pasará a depender de la Procuración
Otro de los cambios relevantes es el traslado de la autoridad de aplicación del Registro de Huellas Genéticas Digitalizadas.
Actualmente, el organismo se encuentra bajo la órbita del Superior Tribunal de Justicia. La reforma propone que pase a depender de la Procuración General de la Provincia.
La diputada Fabiana Zárate explicó que la modificación responde a que los fiscales son quienes intervienen directamente en la recolección y utilización de pruebas durante las investigaciones.
La legisladora mencionó como antecedentes los modelos de Mendoza y La Pampa, donde se aplican esquemas similares.
El cambio apunta a vincular la administración del registro con el organismo responsable de conducir las investigaciones penales.
Autoridades judiciales participaron del debate en Diputados
La Comisión de Asuntos Constitucionales recibió a integrantes de los principales organismos judiciales para analizar los alcances de la reforma.
Del encuentro participaron los ministros del Superior Tribunal de Justicia Carolina Monte Riso y Víctor Endeiza; la defensora general de la provincia, Marcela Torres Cappiello; y el procurador general, Sebastián Cadelago Filippi.
Los funcionarios respondieron consultas de los legisladores sobre la reorganización de cargos, las nuevas funciones de fiscales y defensores y el traspaso del Registro de Huellas Genéticas.
El proyecto contempla modificaciones en tres normas: la Ley Orgánica de la Administración de Justicia, la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y la legislación que regula el Registro de Huellas Genéticas Digitalizadas.
La propuesta fue elaborada mediante un trabajo coordinado entre organismos judiciales y el Poder Ejecutivo, según explicaron los diputados que participaron de la reunión.
La reforma podría tratarse la próxima semana
Aunque la reunión de comisión del martes 13 de octubre no concluyó con la emisión de un despacho, los legisladores anticiparon que buscarán avanzar con el tratamiento durante los próximos días.
Gurruchaga señaló que la intención es profundizar el análisis para que el proyecto pueda llegar al recinto de la Cámara de Diputados la próxima semana.
El legislador sostuvo que la reforma podría contribuir a reducir los tiempos de tramitación de las causas, aunque reconoció que su implementación requerirá capacitación y adecuaciones en el funcionamiento de los organismos judiciales.
Por ahora, la iniciativa continúa en discusión y necesita la aprobación de Diputados para convertirse en ley.
De sancionarse, el cambio más significativo será la continuidad del fiscal y del defensor durante todo el proceso penal, una reorganización con la que se busca ofrecer respuestas judiciales más rápidas tanto a las víctimas como a las personas acusadas.