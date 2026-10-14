San Luis avanza con una reforma para que el mismo fiscal investigue y lleve las causas a juicio

La Legislatura de San Luis avanza en el tratamiento de una reforma del sistema judicial que propone un cambio importante en la tramitación de las causas penales: que el mismo fiscal que inicia una investigación sea quien la lleve hasta el juicio oral, sin necesidad de transferir el expediente a otro funcionario.

La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo provincial, ya obtuvo media sanción en el Senado y actualmente es analizada por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

El objetivo central es reducir las demoras que pueden producirse cuando una causa pasa de un fiscal de instrucción a otro encargado de intervenir durante el juicio. Según explicaron los legisladores que trabajan en el proyecto, la modificación permitiría mejorar la continuidad de las investigaciones y evitar la pérdida de información durante el proceso.

La propuesta también contempla cambios en la organización del Ministerio Público de la Defensa y en el funcionamiento del Registro de Huellas Genéticas Digitalizadas.