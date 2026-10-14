Habilitaron los puentes frente al Hospital Ramón Carrillo tras una inversión de $389 millones

Después de varios meses de trabajos, el Gobierno de San Luis inauguró este miércoles las obras de reconstrucción de los puentes ubicados frente al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”, sobre la avenida Eva Perón, en la variante de la autopista de las Serranías Puntanas.

La intervención comprendió los puentes N°1 y N°2 de la mano norte, en el sector correspondiente al kilómetro 781, y demandó una inversión de aproximadamente $389 millones.

Con la finalización de los trabajos, quedó habilitada nuevamente la circulación vehicular en dirección al autódromo, a partir de las 13 de este miércoles 14 de octubre.

La obra fue ejecutada por la empresa Grupo Forja S.R.L., bajo la supervisión del Ente Control de Rutas, y permitió recuperar dos estructuras que presentaban daños importantes y requerían una intervención integral para garantizar condiciones adecuadas de seguridad vial.

Qué trabajos se realizaron en los puentes

Las estructuras presentaban fisuras en las losas tablero, filtraciones de agua y un avanzado deterioro en las prelosas, una situación que generaba riesgo de desprendimientos sobre los vehículos que circulaban por debajo.

Ante ese escenario, se decidió avanzar con una reconstrucción que incluyó la reparación de los principales componentes estructurales.

Los trabajos comprendieron la intervención de las losas tablero, la reconstrucción de prelosas, la reparación de defensas laterales y veredas, además de las losas de aproximación ubicadas antes y después de los puentes.

La obra también contempló tareas de hormigonado y adecuación de los elementos necesarios para recuperar la resistencia y funcionalidad de los pasos elevados.

El objetivo fue resolver los problemas estructurales existentes y evitar que el deterioro continuara comprometiendo la seguridad de quienes transitan por la zona.

Una obra clave para la circulación hacia el Hospital Central

La recuperación de los puentes tiene especial importancia por su ubicación frente a uno de los principales centros de salud de la provincia.

Durante los trabajos, los automovilistas debieron utilizar desvíos para ingresar y salir del sector, lo que modificó los recorridos habituales de quienes se dirigían al hospital.

La habilitación de los dos pasos elevados permite normalizar la circulación en ese tramo de la autopista y mejorar la conectividad con la avenida Eva Perón.

Además, con esta intervención se completó la reparación de los cuatro puentes del sector, ya que los dos correspondientes a la mano sur habían sido recuperados anteriormente.

Preparan otra inversión para reparar 1.300 losas de la autopista

El director del Ente Control de Rutas, Ariel Páez, adelantó que el organismo trabaja en la preparación de un nuevo pliego para intervenir aproximadamente 1.300 losas distribuidas en cuatro sectores de la autopista.

El proyecto contempla una inversión estimada de $4.000 millones y estará orientado a recuperar tramos deteriorados de la calzada.

Paralelamente, el organismo prevé intensificar las tareas de desmalezado y mantenimiento de banquinas ante el comienzo de la temporada de lluvias.

Con la inauguración de los puentes frente al Hospital Ramón Carrillo, la Provincia concluye una intervención que permitió recuperar infraestructura vial deteriorada, mejorar las condiciones de seguridad y restablecer un recorrido utilizado diariamente por pacientes, trabajadores de la salud y automovilistas.