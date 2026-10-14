River empató con Sarmiento en Junín y sigue fuera de los puestos de playoffs

River no logró el triunfo que necesitaba en Junín y terminó empatando 1-1 ante Sarmiento, por el encuentro pendiente de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. El equipo de Leonardo Ponzio reaccionó después de comenzar en desventaja, pero la igualdad no le alcanzó para meterse entre los ocho clasificados a los playoffs.

El conjunto local golpeó primero a los 15 minutos del primer tiempo. Julián Contrera apareció dentro del área para conectar un centro y vencer al arquero Santiago Beltrán, en una acción que expuso las dificultades defensivas del Millonario.

Con el resultado en contra, River intentó asumir el protagonismo y generar situaciones para alcanzar la igualdad. Sin embargo, le costó encontrar precisión en los metros finales y se encontró con un Sarmiento ordenado, que también supo aprovechar los espacios para inquietar al visitante.

En el segundo tiempo, River intensificó la búsqueda del empate y encontró su premio a través de Gonzalo Montiel. El lateral llegó al área y definió para establecer el 1-1, luego de una asistencia de Thiago Almada.

El Millonario ya había tenido una conquista anulada por una mano previa en la jugada, por lo que el gol válido le permitió finalmente emparejar el marcador y renovar sus esperanzas de llevarse los tres puntos.

Después de la igualdad, el equipo de Núñez buscó dar vuelta el resultado y dispuso de algunas oportunidades para conseguirlo. No obstante, el arquero Thyago Ayala respondió ante los intentos visitantes y sostuvo el empate hasta el final.

River sigue obligado a sumar

La igualdad dejó a River sin la posibilidad de escalar posiciones en la Zona B y continúa fuera de los ocho lugares que permiten avanzar a la fase eliminatoria. El equipo necesitaba una victoria para acercarse a la clasificación y fortalecer sus aspiraciones en el tramo decisivo del campeonato.

El resultado también tiene incidencia en la tabla anual, que define los cupos para las copas internacionales de 2027. River busca mejorar su posición para acercarse a la clasificación a la Copa Libertadores, aunque por el momento se mantiene en zona de acceso a la Copa Sudamericana.

Para Sarmiento, en cambio, el punto representa una oportunidad de seguir sumando en la parte alta de su zona, después de una campaña que lo mantiene en la pelea por avanzar de ronda.

Con el empate en Junín, River dejó pasar una chance importante y deberá aprovechar sus próximos compromisos para recuperar terreno. La recta final del Clausura no le dará demasiado margen de error si pretende meterse entre los clasificados y cerrar el torneo con mejores perspectivas.