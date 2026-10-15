Imputaron a un policía por el presunto abuso sexual de una detenida dentro de una comisaría de Mendoza

Un policía de Mendoza fue imputado por el presunto abuso sexual de una mujer que se encontraba detenida en la Comisaría Séptima de Godoy Cruz. La fiscal Andrea Lazo formalizó la acusación contra Cristian Daniel Moyano Sánchez por abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por personal de las fuerzas policiales o de seguridad en ocasión de sus funciones.

Debido a la gravedad del delito atribuido, la Justicia dispuso que el efectivo continúe detenido mientras se desarrolla la investigación. El caso se originó a partir de la denuncia de una mujer que permanecía alojada en esa dependencia desde el 9 de octubre, en el marco de una causa por estafas.

La presentación judicial activó una serie de medidas para esclarecer lo ocurrido dentro de la comisaría. Entre ellas, la fiscal solicitó las grabaciones del establecimiento, tomó testimonios y ordenó exámenes físicos y forenses para reunir elementos de prueba.

Según trascendió, los estudios habrían detectado signos compatibles con la existencia de una relación sexual. Esos resultados forman parte de la investigación y deberán ser evaluados junto con el resto de las pruebas para determinar las circunstancias del hecho denunciado.

Apartaron al efectivo de sus funciones

Tras conocerse la denuncia, el ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza dispuso el apartamiento preventivo del policía. Además, la Inspección General de Seguridad ordenó su pase a situación pasiva, una medida administrativa que se aplica mientras se analiza su situación dentro de la fuerza.

La investigación deberá establecer cómo ocurrió el episodio denunciado y si el efectivo utilizó su posición dentro de la dependencia policial para cometer el presunto delito.

El caso también pone el foco en las responsabilidades de los agentes que tienen a su cargo la custodia de personas privadas de la libertad, quienes se encuentran bajo responsabilidad del Estado durante su permanencia en una dependencia policial.

La investigación continúa

La causa permanece en etapa de investigación y la imputación no equivale a una condena. La Justicia deberá analizar las pruebas reunidas, las declaraciones testimoniales y los registros de la comisaría para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Mientras tanto, el acusado seguirá detenido y apartado de sus funciones. Las medidas judiciales y administrativas buscan determinar las responsabilidades penales y disciplinarias que pudieran corresponder por el episodio denunciado.