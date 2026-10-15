La Conmebol le bajó el pulgar a Marcos Rojo y Estudiantes pierde un refuerzo clave ante Flamengo

Estudiantes de La Plata recibió un duro revés a horas de enfrentar a Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores. La Conmebol rechazó la habilitación de Marcos Rojo, quien había regresado al club en los últimos días con el objetivo de reforzar la defensa para la serie decisiva del torneo continental.

La decisión deja al equipo dirigido por Alexander Medina sin una de sus principales alternativas para el encuentro de ida, que se disputará este jueves desde las 21:30 en el estadio UNO de La Plata. Ante la negativa, la dirigencia del Pincha recurrirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para intentar revertir la medida.

El caso se originó tras la incorporación de Rojo desde Racing. Aunque el defensor consiguió la autorización de la AFA para sumarse a Estudiantes y quedó habilitado para disputar el Torneo Clausura, su inscripción para la Copa Libertadores quedó bajo revisión de la entidad sudamericana.

La llegada del zaguero estuvo atravesada por distintas gestiones reglamentarias. Estudiantes buscó incorporarlo mediante un cupo extraordinario vinculado a la lesión de Gabriel Neves, quien sufrió una fractura en el antebrazo izquierdo.

Luego de obtener el aval de la AFA, el club entendía que Rojo estaba en condiciones de disputar las semifinales. Sin embargo, la Conmebol analizó el procedimiento de inscripción y finalmente rechazó el pedido.

La resolución representa un golpe deportivo para el conjunto platense, que había sumado al defensor de 36 años con la intención de fortalecer una defensa afectada por bajas importantes. Rojo estaba previsto como titular ante el equipo brasileño.

Sin Rojo, el entrenador uruguayo tendrá que buscar alternativas para conformar la zaga central. Ramiro Funes Mori aparece como una de las opciones para acompañar a Santiago Núñez, en un partido en el que Estudiantes intentará hacerse fuerte como local.

El Pincha recibirá a Flamengo este jueves, desde las 21:30, por la ida de las semifinales. La serie continuará en Brasil, donde se definirá cuál de los dos equipos avanzará a la final de la Copa Libertadores.

Mientras prepara el encuentro, Estudiantes buscará que la presentación ante el TAS permita modificar la decisión. Por ahora, sin embargo, la negativa de la Conmebol obliga al cuerpo técnico a rearmar la defensa y afrontar una de las instancias más importantes de la temporada sin el refuerzo que había llegado específicamente para disputar esta serie.