La mujer hallada cerca del barrio República fue golpeada, degollada y desmembrada

La investigación por el hallazgo de una mujer enterrada en un descampado de la zona oeste de la ciudad de San Luis confirmó un femicidio y reveló detalles estremecedores sobre el crimen. Según informó la Fiscalía, la víctima fue golpeada, degollada y desmembrada después de morir. Una parte de sus restos fue colocada en una bolsa junto al cuerpo.

La mujer tendría alrededor de 40 años y llevaría aproximadamente un mes y medio fallecida. Hasta el momento, los investigadores no pudieron establecer su identidad debido al avanzado estado de descomposición, por lo que se realizan estudios de ADN para confirmar de quién se trata.

La información fue brindada este jueves por la fiscal de Instrucción Penal con intervención en contexto de Género, María Bringas, y la fiscal adjunta Marisol Bosco, durante una conferencia de prensa. Ambas señalaron que la investigación continúa en una etapa inicial y que todavía hay datos que no pueden difundirse para no comprometer las medidas en curso.

Cómo encontraron el cuerpo cerca del barrio República

El hallazgo ocurrió el martes por la tarde, en un descampado ubicado en el sector de la ex Ruta Pescadores, al final del barrio República y en inmediaciones de la avenida Circunvalación.

Según explicó la Fiscalía, fueron los vecinos quienes alertaron a la Policía después de que un perro comenzara a escarbar en la tierra y dejara al descubierto una parte del cuerpo. El olor y el estado de los restos también despertaron sospechas, por lo que dieron aviso al sistema de emergencias 911.

En el lugar trabajaron efectivos de las divisiones Homicidios y Policía Científica, personal del Ministerio Público Fiscal y bomberos, que colaboraron con las excavaciones. El cuerpo estaba enterrado en un pozo de aproximadamente un metro y medio de largo por un metro de ancho. A un costado encontraron una bolsa con partes del cuerpo.

La víctima todavía no fue identificada

Uno de los principales objetivos de la investigación es establecer la identidad de la mujer. El estado de descomposición impide, por ahora, una identificación directa, por lo que los estudios genéticos serán determinantes para confirmar quién era.

La Fiscalía indicó que logró localizar a familiares de una persona que podría ser la víctima y que trabaja para establecer si existe una correspondencia. Sin embargo, las autoridades evitaron brindar datos personales hasta contar con una confirmación y poder comunicar la información primero a sus allegados.

De acuerdo con lo informado durante la conferencia, la mujer presentaba numerosos hematomas en el rostro y el tórax. Los investigadores no detectaron signos de ataque sexual. Bringas confirmó que la causa se investiga como femicidio por las características del cuerpo y la forma en que se produjo la muerte.

Hay sospechosos, pero todavía no hay detenidos

Por el momento, no se realizaron detenciones, aunque la Fiscalía confirmó que existen sospechosos bajo análisis. Las autoridades no precisaron si alguno de ellos mantenía una relación de pareja con la víctima ni brindaron detalles sobre posibles vínculos personales.

Los investigadores buscan reconstruir los últimos movimientos de la mujer, establecer dónde ocurrió el crimen y determinar cómo llegaron sus restos al terreno donde fueron encontrados. También consideran fundamental el aporte de los vecinos, cuyos testimonios pueden ayudar a esclarecer lo sucedido.

La causa continúa en plena etapa investigativa, con medidas orientadas a confirmar la identidad de la víctima y reunir pruebas que permitan determinar las responsabilidades penales por el femicidio.