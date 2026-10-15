Milei pronosticó un triunfo de Bolsonaro en Brasil y redobló su apoyo a Trump

Javier Milei volvió a involucrarse de lleno en la discusión política regional. Desde Washington, el Presidente expresó su respaldo a Flávio Bolsonaro de cara al balotaje de Brasil, volvió a cuestionar duramente a Luiz Inácio Lula da Silva y pidió que Donald Trump fortalezca su posición en las elecciones legislativas de Estados Unidos.

Las declaraciones fueron realizadas durante la Gala Oficial de la Herencia Hispana, donde el mandatario argentino recibió una distinción por su “liderazgo e impacto global” y compartió el encuentro con dirigentes y referentes vinculados al espacio conservador estadounidense.

Milei se mostró convencido de que Flávio Bolsonaro podrá imponerse en la segunda vuelta brasileña del próximo 25 de octubre.

“Estoy seguro de que dentro de pocos días se encontrará nuevamente ante el dictador comunista Lula da Silva”, sostuvo, utilizando una de las expresiones más duras de su discurso para referirse al actual presidente de Brasil.

Más tarde profundizó esa línea y afirmó: “Vamos a sacar a patadas al dictador comunista”, nuevamente en referencia a Lula.

Las expresiones forman parte de la posición política de Milei y no constituyen una descripción institucional del sistema político brasileño.

El respaldo a Flávio y Jair Bolsonaro

Entre los invitados estuvo Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato presidencial e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Milei lo saludó durante el acto y aprovechó su presencia para enviar un mensaje público a la familia.

También manifestó su apoyo a Jair Bolsonaro, a quien calificó como su “amigo” y sostuvo que se encuentra “injustamente encarcelado”, una definición política expresada por el mandatario argentino sobre la situación judicial del expresidente brasileño.

El respaldo a Flávio se produce a pocos días de una segunda vuelta que enfrenta al senador del Partido Liberal con Lula y que mantiene en tensión al escenario político brasileño.

Milei también se metió en la elección de Estados Unidos

El Presidente dedicó otra parte central de su discurso a Donald Trump.

Estados Unidos celebrará el 3 de noviembre sus elecciones de medio término, en las que se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y una parte del Senado.

Milei consideró que el resultado excede la política interna estadounidense.

“Es importante no sólo para Estados Unidos, sino para Occidente entero, que el rumbo del presidente Trump salga fortalecido de las elecciones de noviembre”, afirmó.

También sostuvo que los presidentes latinoamericanos que comparten esa orientación política deberían conformar junto a Trump “un verdadero escudo contra el socialismo” en el continente.

“No podemos ceder ni un milímetro en nuestra reconquista del hemisferio”, expresó.

Una nueva señal de alineamiento internacional

La intervención volvió a mostrar la cercanía política e ideológica que Milei mantiene con Trump y con la familia Bolsonaro.

El mandatario argentino viene construyendo parte de su política exterior alrededor de alianzas con gobiernos y dirigentes que comparten su agenda económica y su rechazo a las fuerzas de izquierda de la región.

En Washington, esa definición volvió a quedar explícita, esta vez en medio de dos procesos electorales decisivos.

Brasil elegirá presidente el 25 de octubre y Estados Unidos votará nueve días después. En ambos casos, Milei decidió abandonar cualquier distancia pública: respaldó abiertamente a sus aliados y presentó esas elecciones como parte de una disputa política de alcance continental.