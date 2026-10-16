La Selección argentina jugará ante Uruguay y Costa Rica en noviembre

La Selección argentina ya tiene definidos sus rivales para la fecha FIFA de noviembre. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni se medirá ante Uruguay y Costa Rica en dos encuentros amistosos que se disputarán en el país.

El primer partido será el 13 de noviembre frente a Uruguay, mientras que el segundo tendrá lugar el 17 de noviembre ante Costa Rica. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó los rivales y las sedes previstas, aunque todavía restan precisiones sobre los estadios en los que se jugarán los encuentros.

Dos partidos en Buenos Aires y Córdoba

El clásico rioplatense ante Uruguay se disputará en Buenos Aires, con La Bombonera como posible escenario. Cuatro días después, la Albiceleste se presentará en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba para enfrentar a Costa Rica.

La organización de estos amistosos surgió luego de que se cayera la gira por Asia que estaba prevista inicialmente, durante la cual Argentina iba a enfrentarse a Arabia Saudita e India. Ante ese cambio de planes, la AFA reorganizó la agenda para la última ventana internacional del año.

El comienzo de una nueva etapa

Los encuentros de noviembre marcarán una nueva etapa para el seleccionado argentino, después de la despedida de Lionel Messi, quien dejó de representar al equipo nacional tras más de dos décadas.

Los amistosos también serán importantes para Lionel Scaloni, cuyo contrato vence en diciembre. Aunque existen conversaciones para extender su vínculo, su continuidad todavía no fue oficializada.

De esta manera, Argentina cerrará el año con dos compromisos ante rivales de la región y comenzará a preparar el camino hacia los próximos desafíos internacionales.