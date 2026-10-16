Murió Fernando Confessore, histórico meteorólogo de TN, tras descompensarse en su casa

El meteorólogo y periodista Fernando Confessore murió este viernes a los 58 años, luego de sufrir una descompensación repentina en su casa del barrio porteño de Versalles.

La noticia fue confirmada durante las primeras horas de la mañana por su familia y por TN, canal en el que trabajaba desde hacía más de tres décadas y donde se había convertido en una de las caras más reconocidas de los informes meteorológicos.

El episodio ocurrió durante la madrugada. Según las primeras informaciones, su esposa pidió asistencia luego de que Confessore se desvaneciera dentro de la vivienda.

Personal policial y médicos del SAME llegaron al domicilio e iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque no lograron revertir el cuadro y finalmente constataron su fallecimiento.

TN informó posteriormente que el meteorólogo habría sufrido un infarto. Hasta el momento, no se difundió un informe médico oficial con mayores precisiones sobre las circunstancias del fallecimiento.

Más de 30 años frente a las cámaras

Confessore había ingresado a Artear en diciembre de 1995 y desarrolló desde entonces una extensa carrera en TN y eltrece.

Mucho antes de convertirse en una figura televisiva, trabajó entre 1992 y 1994 en el Servicio Meteorológico Nacional y realizó capacitaciones vinculadas con nefoanálisis y meteorología aeronáutica.

Con el paso de los años, se convirtió en una referencia para varias generaciones de meteorólogos que luego llegaron a la televisión.

Su compañero Matías Bertolotti lo definió este viernes como un “mentor” y destacó que Confessore no se limitaba a comunicar el pronóstico, sino que buscaba explicar los fenómenos meteorológicos y acercarlos a la audiencia.

La despedida al aire de TN

El encargado de comunicar la noticia a los televidentes fue Mario Massaccesi, quien se mostró visiblemente conmocionado durante la emisión de Mañaneros.

El conductor recordó los más de 30 años que Confessore pasó en la señal y destacó especialmente su bajo perfil y el vínculo que mantenía con su esposa y sus hijas.

“Lo vamos a extrañar mucho”, expresó Massaccesi al despedir a quien definió como un compañero entrañable que permanecía permanentemente ligado al trabajo y a la vida cotidiana de la redacción.

Paula García también se quebró al recordarlo y lo describió como una persona transparente, divertida y profundamente querida dentro del canal.

Conmoción entre colegas y televidentes

La muerte de Confessore generó numerosas expresiones de despedida entre periodistas, meteorólogos y figuras de la televisión que compartieron con él buena parte de su trayectoria.

Durante tres décadas, su rostro quedó asociado al pronóstico del tiempo en TN y eltrece, pero también a una generación de especialistas que comenzó a darle mayor protagonismo y rigurosidad científica a la meteorología en televisión.

Su muerte, inesperada y ocurrida pocas horas después de haber compartido una jornada habitual de trabajo con sus compañeros, provocó una fuerte conmoción dentro de la señal.

Fernando Confessore deja así una trayectoria de más de 30 años frente a las cámaras y un lugar reconocido dentro de la meteorología argentina, tanto por su trabajo profesional como por haber transformado el pronóstico cotidiano en una parte habitual de la televisión nacional.