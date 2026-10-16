Docentes de San Luis podrán competir por el Global Teacher Prize de US$1 millón

Los docentes de San Luis todavía están a tiempo de postularse para uno de los reconocimientos educativos más importantes del mundo. La convocatoria al Global Teacher Prize permanecerá abierta hasta el 19 de octubre, según informó el Gobierno provincial.

El premio, impulsado por la Fundación Varkey en colaboración con UNESCO, entrega US$1 millón al educador seleccionado y busca reconocer experiencias capaces de transformar la enseñanza y producir un impacto concreto más allá del aula.

La convocatoria permite dos modalidades: que el propio docente presente su candidatura o que otra persona lo nomine.

La edición 2027 amplió además los perfiles habilitados para participar. No sólo alcanza a docentes de escuelas tradicionales, sino también a educadores digitales, responsables de programas educativos y profesionales que trabajan en contextos de refugiados u otros espacios de educación no formal.

Una oportunidad para docentes de San Luis

La selección toma en cuenta aspectos como la innovación pedagógica, el impacto sobre los estudiantes, el compromiso con la comunidad y la capacidad de generar experiencias que puedan ser replicadas en otros contextos.

El objetivo no pasa únicamente por distinguir una trayectoria individual. El Global Teacher Prize busca también colocar en la agenda internacional experiencias educativas que hayan logrado ampliar oportunidades de aprendizaje, mejorar la inclusión o generar transformaciones dentro de una comunidad.

Los interesados pueden consultar las condiciones y completar el proceso a través del sitio oficial del Global Teacher Prize.

Sister Zeph llega a la provincia

La apertura de la convocatoria coincide con la presencia en San Luis de Sister Zeph, la docente pakistaní que ganó el Global Teacher Prize en 2023.

Su historia comenzó cuando tenía apenas 13 años y decidió abrir una escuela gratuita en el patio de su casa para chicos de familias que no podían pagar una educación. Con el paso de los años, aquella iniciativa creció hasta convertirse en una institución que actualmente brinda enseñanza gratuita a más de 200 estudiantes.

Zeph fue elegida en 2023 entre más de 7.000 postulaciones y nominaciones provenientes de 130 países. Además de su trabajo educativo, desarrolló programas de formación que alcanzaron a miles de mujeres.

Tras recibir el premio anunció que utilizaría los fondos para ampliar su proyecto educativo, construir una nueva escuela para familias vulnerables y desarrollar un espacio destinado a niños huérfanos.

Participará del Congreso Internacional de Educación

Sister Zeph será una de las figuras del Congreso Internacional de Educación “San Luis, cuna de maestros”, que se realizará este viernes 16 y sábado 17 de octubre en el Centro de Convenciones de La Punta.

El encuentro es organizado por el Gobierno provincial junto a la Fundación Varkey y tendrá como uno de sus principales ejes el uso de la inteligencia artificial aplicada a la pedagogía. La programación reúne a más de 20 especialistas nacionales e internacionales.

La coincidencia entre el congreso y los últimos días de la convocatoria abre una oportunidad concreta para que experiencias desarrolladas en las aulas de San Luis puedan proyectarse fuera de la provincia y competir por un reconocimiento que busca identificar a docentes capaces de transformar la educación desde su propio entorno.