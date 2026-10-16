Daniela Celis abrió un casting con código QR para encontrar un nuevo amor

Daniela Celis decidió encarar su soltería de una manera poco convencional. La influencer lanzó una convocatoria abierta para conocer a su próximo amor y habilitó un formulario mediante código QR para que los interesados puedan postularse.

La iniciativa surgió durante una charla con Lizardo Ponce y Mica Viciconte en el streaming de Telefe, donde comenzaron a debatir, entre bromas, cuáles deberían ser las condiciones para conquistar a la ex Gran Hermano.

“Pestañela busca un chongo y acá arranca la convocatoria”, anunció Ponce. La reacción de Celis fue inmediata: “Me vuelvo loca, me encanta”.

Qué busca Daniela Celis en un hombre

Cuando Viciconte le preguntó cuáles eran las características fundamentales que debía tener un candidato, Celis no dudó.

“Tiene que tener mucha personalidad, actitud”, respondió.

La búsqueda no quedó solamente en una consigna televisiva. El programa puso en pantalla un código QR que dirige a un formulario de inscripción.

Los interesados deben completar nombre, apellido y fecha de nacimiento, además de enviar un breve video contando quiénes son y por qué quieren conocer a la influencer.

Durante la charla también surgieron algunas condiciones más cotidianas, como si los postulantes deberían tener vehículo propio, vivir solos o cumplir determinados requisitos personales.

Celis, sin embargo, puso el foco en la química y la personalidad antes que en cuestiones materiales.

“Te invito a que me conozcas”

Sobre el final del segmento, la influencer miró a cámara y realizó una invitación directa.

“Yo no sé si vos que estás del otro lado creés en el amor o no, pero yo te invito a que me conozcas, a que nos conozcamos y la pasemos bien”, expresó.

Luego pidió a quienes estén interesados que escaneen el código disponible en pantalla y completen la inscripción.

La particular convocatoria llega después del final de su vínculo con Nick Sícaro, con quien había comenzado un romance durante este año.

La relación había ganado exposición pública a través de apariciones televisivas y publicaciones en redes sociales. En junio, Celis incluso había contado que ambos mantenían un acuerdo de exclusividad mientras continuaban conociéndose.

La polémica con Nick Sícaro

Después de la ruptura, la relación volvió a quedar en el centro de la escena por declaraciones de Sícaro sobre aspectos íntimos del vínculo.

Celis reaccionó públicamente y cuestionó que se expusieran detalles que, según sostuvo, debían permanecer en el ámbito privado.

“Yo jamás contaría algo de la intimidad de nadie. Hay que tener respeto y ser un poco más humano”, escribió en ese momento.

Tiempo después, Sícaro confirmó una nueva relación, mientras Celis continuó enfocada en sus proyectos laborales y apariciones públicas.

Ahora decidió darle un giro humorístico a su vida sentimental. Entre el juego televisivo y una convocatoria completamente abierta, Daniela Celis convirtió la búsqueda de una nueva pareja en un casting público: código QR, formulario, video de presentación y una invitación directa a quienes quieran conocerla.