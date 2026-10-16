Elon Musk mostró el Tesla Roadster que despega con propulsores de SpaceX

Elon Musk volvió a llevar una presentación de Tesla al límite de lo imaginable. La compañía mostró la nueva generación del Roadster, un deportivo eléctrico equipado con propulsores desarrollados en colaboración con SpaceX que le permiten despegar brevemente del suelo y realizar maniobras en el aire.

La demostración se realizó en un centro de pruebas de SpaceX en McGregor, Texas, y fue transmitida en vivo. El vehículo avanzó por una rampa, llegó a desplazarse invertido mediante un sistema de succión, salió proyectado al aire y giró antes de aterrizar nuevamente sobre sus cuatro ruedas.

Más tarde, el prototipo utilizó los propulsores para saltar por encima de un camión y otros vehículos.

“Los autos voladores son reales”, lanzó Musk durante la presentación.

Propulsores inspirados en SpaceX

El sistema utiliza depósitos de aire a muy alta presión para generar empuje y modificar el comportamiento del vehículo durante aceleraciones, saltos y maniobras aéreas.

Musk presentó la tecnología como resultado de la colaboración entre los ingenieros de Tesla y SpaceX, dos de las empresas que dirige.

“Esto es lo que pasa cuando colaboran la mejor compañía de autos del mundo y la mejor compañía aeroespacial del mundo”, sostuvo.

La demostración, sin embargo, no convierte al Roadster en un automóvil volador tradicional en el sentido de un vehículo capaz de despegar, viajar por el aire durante largas distancias y aterrizar como una aeronave.

Por ahora, lo mostrado fue un sistema capaz de realizar saltos y maniobras aéreas controladas durante períodos breves.

De 0 a 100 km/h en menos de un segundo

Tesla también presentó cifras de rendimiento que colocan al nuevo Roadster entre los vehículos más extremos desarrollados por la compañía.

Según Lars Moravy, responsable de ingeniería de vehículos de Tesla, el deportivo puede acelerar de 0 a 60 millas por hora —unos 97 km/h— en menos de un segundo y superar los 370 km/h de velocidad máxima.

La autonomía anunciada supera los 480 kilómetros con una sola carga.

Musk incluso sugirió que algunas versiones podrían alcanzar velocidades aún mayores, aunque varias de esas cifras deberán ser verificadas cuando existan unidades definitivas de producción.

Habrá una versión preparada para volar

Tesla planea comercializar distintas configuraciones del Roadster.

La versión denominada Performance estará orientada al uso convencional, mientras que la variante Thrust incorporará propulsores destinados principalmente a mejorar la aceleración.

El modelo más radical será el Rocket, que Tesla describe como una versión de una sola plaza equipada con un “sistema completo de vuelo” y cuya disponibilidad estaría limitada a clientes invitados.

La compañía todavía no anunció el precio definitivo de los vehículos.

Producción recién en 2028

El nuevo Roadster arrastra una historia de demoras.

Tesla había presentado el prototipo de segunda generación en 2017 y originalmente prometió comenzar las entregas en 2020. Ese cronograma fue postergado en reiteradas oportunidades.

Ahora, Musk asegura que la producción comenzará en 2028, más de una década después de aquella primera presentación.

El Roadster difícilmente se convierta en el vehículo de mayor volumen de Tesla. Su importancia está en otro lugar: funciona como una vidriera tecnológica destinada a mostrar hasta dónde pueden llevarse la electrificación, la aerodinámica y la ingeniería aeroespacial.

La demostración de Texas dejó una imagen difícil de ignorar. El vehículo todavía no reemplaza a un avión ni inaugura por sí solo la era de los autos voladores, pero Tesla consiguió algo que hasta hace pocos años parecía propio de una película: un deportivo de calle que abandona el asfalto, gira en el aire y vuelve a aterrizar sobre sus ruedas.