Trasladaron a San Luis a “El Porteño”, prófugo acusado de cinco intentos de homicidio

Nicolás Mauricio Gómez, conocido como “El Porteño”, fue trasladado a San Luis después de permanecer casi dos meses prófugo de la Justicia. El hombre, de 34 años, está acusado en distintas causas vinculadas con ataques con armas de fuego y deberá enfrentar un juicio por cinco hechos de homicidio en grado de tentativa.

Gómez fue capturado el 8 de octubre en Moreno, provincia de Buenos Aires, durante una intervención policial relacionada con un episodio de violencia de género. Al identificarlo, los efectivos bonaerenses comprobaron que tenía vigente un pedido de captura emitido por la Justicia de San Luis.

Este jueves, una comisión integrada por efectivos del Departamento de Investigaciones San Luis y del grupo COAR concretó su traslado a la capital provincial, en cumplimiento de un exhorto del Juzgado de Garantía N°1.

Actualmente permanece alojado en una dependencia policial y a disposición de las autoridades judiciales.

Se había fugado de la prisión domiciliaria

“El Porteño” estaba detenido desde marzo por una causa vinculada con un ataque a balazos ocurrido en febrero, en el que resultaron heridos un menor de edad y una persona con discapacidad.

La Fiscalía había solicitado prorrogar la prisión preventiva bajo el argumento de la gravedad del hecho investigado y de presuntas amenazas contra familiares de las víctimas.

Sin embargo, la jueza de Garantía Agustina Dopazo Samper resolvió que continuara privado de la libertad bajo la modalidad de arresto domiciliario.

Cuatro días después de recibir ese beneficio, el 12 de agosto, Gómez escapó de la vivienda donde debía permanecer. Al día siguiente fue declarado rebelde y comenzó una búsqueda que se extendió durante casi dos meses.

Enfrenta un juicio por cinco intentos de homicidio

Además de la causa que motivó su última detención, Gómez tiene pendiente un juicio por cinco hechos de homicidio en grado de tentativa.

En ese expediente, el Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de 15 años de prisión.

El debate debía comenzar en agosto, pero quedó suspendido después de que sus abogados defensores renunciaran apenas un día antes del inicio previsto.

El nombre de Gómez también aparece en el caso de la fiscal Palacios

El acusado también quedó mencionado en otro expediente que tomó repercusión pública a partir de una denuncia realizada por la fiscal de Juicio Virginia Palacios, quien fue suspendida preventivamente por 60 días el pasado 30 de septiembre.

Palacios había denunciado amenazas en medio de un conflicto entre Jorge “Neneto” Novillo y Ernesto “El Tomero” Novillo. En esa presentación sostuvo que había tomado conocimiento de una versión según la cual Gómez habría recibido dinero para asesinarla a ella y a Jorge Novillo.

La funcionaria reconoció además que conocía personalmente a “El Porteño” porque había realizado trabajos de mantenimiento en su domicilio.

Al mismo tiempo, rechazó acusaciones que, según la denuncia, le habría atribuido la pareja de Gómez sobre una supuesta colaboración de la fiscal en la fuga y el presunto pago de US$180 mil para conseguir su liberación. Esas afirmaciones forman parte de versiones incorporadas al conflicto y no constituyen hechos probados judicialmente.

El fiscal Francisco Assat Alí aclaró que ambos expedientes tramitan, en principio, por separado y que cualquier definición sobre una eventual conexión deberá ser adoptada por la Procuración General.

La Fiscalía pedirá una medida más severa

Con Gómez nuevamente en San Luis, la Fiscalía solicitará una audiencia ante un juez de Garantía para formularle cargos por haber incumplido la prisión domiciliaria.

También pedirá una medida de coerción más gravosa, al considerar que su fuga constituye un elemento concreto para sostener la existencia de riesgo de evasión.

La investigación buscará además reconstruir cómo logró abandonar San Luis y mantenerse fuera del alcance de la Justicia durante casi dos meses.

Su captura reabre ahora dos frentes judiciales inmediatos: la situación procesal derivada de la fuga y la reanudación del juicio por los cinco intentos de homicidio que permanece pendiente.