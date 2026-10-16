El Gobierno registró un superávit financiero de casi $1 billón en septiembre

El Gobierno nacional registró un superávit financiero de $977.173 millones en septiembre, de acuerdo con los datos informados por el Ministerio de Economía. En el mismo período, el Sector Público Nacional alcanzó un superávit primario de $1.427.640 millones.

El resultado financiero contempla los ingresos y gastos del Estado, incluidos los pagos de intereses de la deuda pública. En tanto, el resultado primario se calcula antes de descontar esos intereses.

Según los datos oficiales, el superávit financiero de septiembre aumentó un 215,6% respecto del mismo mes de 2025, en términos nominales.

Los resultados de las cuentas públicas

Las cifras fueron difundidas este viernes por el Ministerio de Economía, en el marco del seguimiento de las cuentas públicas nacionales.

El superávit primario de más de $1,4 billones refleja que los ingresos del Estado superaron sus gastos antes del pago de intereses de la deuda. Luego de contabilizar esos compromisos, el resultado financiero se ubicó en casi $1 billón.

Los datos corresponden al Sector Público Nacional y permiten observar la evolución de las cuentas fiscales durante el año.

El resultado de septiembre se suma a los balances mensuales que el Gobierno utiliza para evaluar el cumplimiento de sus objetivos fiscales.