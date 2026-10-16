Desbarataron cinco puntos de venta de drogas en Villa Mercedes y secuestraron cocaína por casi $20 millones

La Policía de San Luis realizó cinco allanamientos en Villa Mercedes y desarticuló cinco centros de venta y distribución de drogas, en el marco de la Misión Sarmiento. Los procedimientos se llevaron adelante el jueves 15 y el viernes 16 de octubre, a partir de investigaciones por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

Los operativos estuvieron a cargo de efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico (DG-8), con asiento en la Unidad Regional de Orden Público (UROP) N.º 2. Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Federal de Villa Mercedes, a partir de un dictamen de la Fiscalía Federal de esa ciudad.

Los allanamientos se concretaron en una vivienda de calle Zavala Ortiz al 100, un inmueble de calle Córdoba al 400, una casa del barrio Jardín del Sur y dos domicilios ubicados en calle Salta al 400.

Secuestraron cocaína valuada en casi $20 millones

Durante los procedimientos, los investigadores incautaron 813 gramos de cocaína, una cantidad con la que, según las estimaciones policiales, podrían elaborarse 3.252 dosis. El valor de la sustancia fue calculado en aproximadamente $19.512.000.

Además, secuestraron cuatro envoltorios con flores de marihuana, teléfonos celulares, una balanza digital de precisión y $293.180 en efectivo.

El operativo también incluyó el secuestro de cinco vehículos: un Volkswagen Gol Trend, un Fiat Siena, un Citroën Picasso, una motocicleta Honda Tornado y una Motomel Max.

Dos personas quedaron detenidas

A partir de los elementos reunidos durante la investigación y de los resultados de los allanamientos, la Fiscalía Federal ordenó la detención de una mujer de 26 años y un hombre de 50, ambos investigados por una presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

Los dos quedaron a disposición de la Justicia Federal, que continuará con las actuaciones para determinar las responsabilidades en la presunta comercialización de drogas.

En los procedimientos colaboraron efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico de la UROP N.º 4, Policía Científica, la Sección Motorizada y la Sección Movilidad del Comando Radioeléctrico, además de la Oficina de Antecedentes Personales de la UROP N.º 2.