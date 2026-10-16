Boca recibe a Talleres con la posibilidad de quedar primero en la tabla anual

Boca Juniors recibirá este viernes a Talleres de Córdoba en La Bombonera, en un partido correspondiente a la decimotercera fecha del Torneo Clausura. El encuentro comenzará a las 21:30, tendrá a Luis Lobo Medina como árbitro principal y contará con José Carreras a cargo del VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena afrontará el compromiso con un objetivo importante: sumar tres puntos que le permitan alcanzar, al menos de manera momentánea, la cima de la tabla anual. Boca suma 51 unidades y está a un punto de Independiente Rivadavia, líder de la clasificación que define al campeón de Liga.

Boca piensa en la tabla anual y en la Copa Sudamericana

El Xeneize llega al encuentro después de empatar 2-2 frente a Instituto por el torneo local y de perder 1-0 ante Vasco da Gama en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Con la revancha prevista para el próximo martes en Brasil, el cuerpo técnico analiza la posibilidad de preservar a algunos titulares y presentar una formación con cambios. La decisión buscará equilibrar la necesidad de sumar en el campeonato argentino con la importancia del compromiso internacional.

Talleres busca salir del fondo

El presente del conjunto cordobés es diferente. Talleres llega al partido ubicado en el último puesto de la Zona A, con nueve puntos, y necesita sumar para mejorar su situación en el tramo final de la fase regular.

En su última presentación, el equipo empató sin goles frente a Independiente. El encuentro en La Bombonera representa una oportunidad para intentar recuperarse, aunque tendrá enfrente a un Boca que busca acercarse a la cima de la tabla anual y llegar con confianza a la definición de la serie continental.