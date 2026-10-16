San Luis realizará dos nuevos sorteos de viviendas de Tenemos Futuro en 37 localidades

El Gobierno de San Luis anunció dos nuevos sorteos del programa habitacional “Tenemos Futuro”, que se realizarán el lunes 19 y el jueves 22 de octubre y alcanzarán a familias de 37 ciudades y localidades de la provincia.

Los procedimientos se desarrollarán en la sede de la Caja Social, en la ciudad de San Luis, y serán transmitidos en vivo para que los inscriptos puedan seguir los resultados.

El anuncio fue realizado este viernes por el director de la Caja Social, Héctor Mazzina, y la directora de Soluciones Habitacionales, Carola Díaz, quienes explicaron que los sorteos estarán divididos según las dos modalidades del programa: viviendas de barrio y módulos de autoconstrucción asistida.

Los nuevos cupos corresponden a oportunidades que quedaron disponibles durante el proceso de verificación de requisitos, luego de que algunas familias sorteadas anteriormente no reunieran las condiciones exigidas para acceder al beneficio.

El lunes 19 se sortearán viviendas de barrio en siete localidades

La primera jornada comenzará el lunes 19 de octubre, a las 8, y estará destinada a las viviendas de barrio.

Participarán familias inscriptas de siete localidades:

Bagual

Navia

San Gerónimo

Papagayos

La Punilla

Villa Larca

Villa del Carmen

Mazzina explicó que en La Punilla, Villa Larca y Villa del Carmen se realizará la extracción de números válidos, mientras que en Bagual, Navia, San Gerónimo y Papagayos se sorteará el orden de los inscriptos.

Los resultados permitirán a la Secretaría de Política Habitacional avanzar con las siguientes etapas administrativas para cubrir los cupos disponibles.

El jueves 22 habrá sorteos de autoconstrucción en 30 localidades

La segunda jornada se realizará el jueves 22 de octubre y estará destinada a la modalidad de autoconstrucción asistida.

En esta oportunidad participarán 30 localidades, entre ellas San Luis, Villa Mercedes, La Punta, Juana Koslay, Villa de Merlo, Concarán, Quines, Candelaria, Santa Rosa del Conlara y San Francisco del Monte de Oro.

En las ciudades y localidades con mayor cantidad de inscriptos se extraerán números válidos entre las familias habilitadas.

Cuántos cupos se sortearán en las principales localidades

Números válidos San Luis 190 576 Villa Mercedes 115 344 Juana Koslay 24 44 Villa de Merlo 16 36 La Punta 15 35 Concarán 13 29 Quines 11 27 Candelaria 10 25 Santa Rosa del Conlara 10 25 San Francisco del Monte de Oro 9 22

Además, participarán La Carolina, Papagayos, Saladillo, San Pablo, Talita, Alto Pencoso, Los Molles, Leandro Alem, Luján, Potrero de los Funes, El Volcán, Naschel, Unión, Villa de la Quebrada, Zanjitas, Beazley, Balde, La Calera, Lafinur y Villa Larca.

En algunas de estas localidades se determinará el orden de los inscriptos para avanzar con los procedimientos posteriores.

Cómo consultar el número para participar del sorteo

Desde la Caja Social recordaron que cada familia habilitada tiene asignado un número correlativo, único e irrepetible para cada sorteo.

Mazzina recomendó a quienes todavía no recibieron la notificación correspondiente que consulten el Boletín Oficial de la Provincia para conocer el número con el que participarán.

Los sorteos serán públicos y podrán seguirse mediante las transmisiones oficiales del Gobierno provincial.

La modalidad busca garantizar que las familias puedan conocer el desarrollo del procedimiento y verificar los resultados.

Qué deben hacer las familias que resulten sorteadas

La directora de Soluciones Habitacionales, Carola Díaz, aclaró que salir sorteado no significa convertirse automáticamente en adjudicatario de una vivienda o de un módulo de autoconstrucción.

Una vez finalizados los sorteos, la Secretaría de Política Habitacional se comunicará con las familias seleccionadas para solicitarles la documentación correspondiente.

Posteriormente, se realizarán los controles y cruces de información necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa.

Recién después de completar esa instancia podrá avanzarse hacia la preadjudicación.

Para la presentación de documentación, se informaron dos lugares de referencia:

San Luis: Secretaría de Vivienda, tercer piso del Bloque 2, Edificio Este de Casa de Gobierno.

Villa Mercedes: Balcarce 523, planta alta.

En las localidades del interior, las autoridades organizarán operativos específicos para recibir la documentación de las familias seleccionadas.

Por qué se realizan nuevos sorteos

Díaz explicó que los cupos disponibles corresponden a viviendas o soluciones habitacionales que habían sido sorteadas anteriormente, pero cuyos beneficiarios iniciales no pudieron avanzar porque no cumplían alguno de los requisitos legales.

En esos casos, las oportunidades vuelven a incorporarse al sistema para que otras familias habilitadas puedan participar.

El procedimiento forma parte de las etapas de control del programa “Tenemos Futuro”, que contempla tanto la construcción tradicional de viviendas de barrio como la autoconstrucción asistida.

Con los sorteos del lunes 19 y jueves 22, el Gobierno provincial abrirá una nueva instancia para familias de 37 localidades, mientras continúa el proceso de verificación y adjudicación de las soluciones habitacionales previstas para este año.