El papa León XIV le pidió a Putin una tregua para facilitar la llegada de ayuda humanitaria

El papa León XIV mantuvo este viernes una conversación telefónica con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, durante la cual solicitó una tregua en la ciudad de Oleshky, ubicada en la región ucraniana de Jersón, ante el agravamiento de la situación humanitaria.

Según informó la oficina de prensa del Vaticano, el Sumo Pontífice manifestó su profunda preocupación por las condiciones que atraviesa la población civil y pidió suspender temporalmente las hostilidades para permitir la llegada de alimentos y ayuda médica.

Además, reclamó que se garantice la evacuación voluntaria y segura de los habitantes que necesiten abandonar la zona afectada por el conflicto.

El Vaticano insistió en el diálogo y la paz

Tras la comunicación, la Santa Sede ratificó su compromiso con la búsqueda de una solución pacífica a la guerra y con la promoción del diálogo entre las partes involucradas.

El pedido del Papa se centró en la situación de Oleshky, una localidad de la región de Jersón que enfrenta una grave crisis humanitaria en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania.

La intervención de León XIV se suma a los reiterados llamados del Vaticano para proteger a la población civil y garantizar el acceso de la asistencia humanitaria en las zonas afectadas por los enfrentamientos.

Una conversación en medio de la recuperación del Pontífice

La llamada se produjo mientras León XIV permanece internado en el Policlínico Gemelli de Roma, donde se recupera de una intervención quirúrgica en el pulmón derecho.

Pese a su internación, el Vaticano informó que el Pontífice retomó algunas actividades y continúa al frente de sus funciones. La comunicación con Putin representó también un contacto diplomático relevante en el contexto de la guerra en Ucrania.