La Corte Suprema remata bienes de Lázaro Báez con precios desde $2,2 millones

La Justicia argentina avanza con la liquidación de los bienes de Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez, mediante una serie de remates que se realizarán a través de la plataforma de subastas electrónicas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Entre los elementos que saldrán a la venta figuran camionetas, utilitarios y módulos utilizados como obradores durante la actividad de la constructora, que tuvo una importante participación en la obra pública de Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas.

Los precios iniciales de los vehículos parten de $2.200.000 y llegan a $7.200.000, mientras que el sistema de subastas judiciales también incluye propiedades de otros expedientes con valores que alcanzan los 400.000 dólares.

La medida forma parte del proceso de quiebra de Austral Construcciones, que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 28. La firma fue declarada en quiebra en 2018 y desde entonces sus activos atraviesan distintas etapas de liquidación judicial.

Qué vehículos y bienes de Austral Construcciones serán rematados

El listado incluye seis camionetas Chevrolet S10, dos vehículos utilitarios y once módulos que funcionaban como obradores móviles.

Los principales bienes y sus precios de referencia son:

Precio base Seis camionetas Chevrolet S10 Desde $2.200.000 Mercedes-Benz Sprinter $5.100.000 Renault Master $7.200.000 Once módulos Tecnimet Según el lote

Los módulos están agrupados en dos lotes: uno de cuatro unidades y otro de siete.

Los bienes se encuentran actualmente bajo custodia de la Fuerza Aérea Argentina, en dependencias ubicadas en distintas provincias.

La información de cada lote incluye su ubicación y una descripción del estado de conservación, datos que los interesados deberán revisar antes de realizar una oferta.

Cuándo comenzarán las subastas

De acuerdo con el edicto judicial publicado a comienzos de octubre, la venta de los diez lotes de Austral Construcciones está prevista para noviembre.

Las ofertas podrán realizarse desde el 4 de noviembre a las 9 hasta el 20 de noviembre a la misma hora, mediante el sistema oficial de Subastas Electrónicas Judiciales.

Los valores publicados son precios base, por lo que el monto definitivo dependerá de las ofertas presentadas durante el remate.

La participación se realizará mediante la plataforma digital habilitada por la Corte Suprema, conforme a las condiciones particulares establecidas para cada lote.

También hay inmuebles con bases de hasta US$400.000

La plataforma de la Corte Suprema no se limita a los bienes de Austral Construcciones. También concentra subastas correspondientes a otros procesos judiciales.

En los últimos días se remató un departamento de tres ambientes del complejo River View, en Puerto Madero, con una base de US$400.000, además de una vivienda ubicada en el country San Diego, en el partido bonaerense de Moreno.

Entre los inmuebles publicados también figuran un departamento con cochera en Mar del Plata, con una base de US$54.000; una construcción inconclusa en Villa Urquiza, en la Ciudad de Buenos Aires; y una planta industrial en Mendoza.

Es importante distinguir que estas propiedades no forman parte del inventario de Austral Construcciones: corresponden a otras subastas difundidas a través de la misma plataforma judicial.

Cómo participar de los remates judiciales

La Corte Suprema puso en funcionamiento su plataforma de subastas electrónicas en 2025, mediante una acordada firmada por sus tres integrantes: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

El sistema permite consultar los bienes disponibles, conocer sus características y participar de las pujas por internet, sin necesidad de asistir físicamente al lugar del remate.

Los interesados pueden acceder al <Link url="https://subastaselectronicasjudiciales.csjn.gov.ar/" title="portal oficial de Subastas Electrónicas Judiciales de la Corte Suprema"/> para revisar los lotes, las fechas y las condiciones de participación.

La herramienta fue creada con el objetivo de ampliar el acceso a los remates, transparentar los procedimientos y preservar el anonimato de los oferentes.

Qué pasó con Austral Construcciones

Austral Construcciones fue una de las principales contratistas de obra pública vial de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

La empresa comenzó a atravesar dificultades financieras y judiciales a partir de 2015. Su quiebra fue declarada en junio de 2018, después de un proceso concursal que no logró asegurar su continuidad.

Su propietario, Lázaro Báez, recibió condenas en causas judiciales vinculadas con lavado de activos y administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

La liquidación de la constructora se tramita en la Justicia comercial y comprende la venta de vehículos, maquinaria, inmuebles y otros activos.

Según un informe judicial difundido en septiembre, el proceso de quiebra permitió cancelar los créditos verificados y sus intereses, con un remanente proyectado de al menos $1.681 millones para poner a disposición de la Justicia Penal Federal.

La nueva etapa de remates permitirá continuar con la liquidación de los bienes que permanecen bajo administración judicial, mediante un mecanismo de venta abierto a participantes de todo el país.