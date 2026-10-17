Los hermanos Villegas hicieron historia en el Sudamericano U23 con un oro y una plata para San Luis

Los hermanos Tomás y Lucas Villegas, oriundos de Villa Mercedes, protagonizaron una jornada histórica en el Campeonato Sudamericano de Atletismo U23 al quedarse con el primer y segundo puesto en la final de los 100 metros llanos. El resultado les permitió llevar a la Argentina a lo más alto del podio y poner nuevamente a San Luis en el centro de la escena deportiva internacional.

Tomás se consagró campeón sudamericano con un tiempo de 10.42 segundos, mientras que Lucas cruzó la meta en 10.44. La definición fue ajustada y se resolvió por apenas dos centésimas. El venezolano Ángel Ramírez completó el podio con una marca de 10.45 segundos.

El logro tuvo un valor especial: Tomás se convirtió en el primer argentino en ganar los 100 metros masculinos en la historia del Sudamericano U23. Además, el doblete de los hermanos puntanos marcó un hito para el atletismo nacional en la competencia.

Tras la carrera, ambos expresaron su emoción por compartir el podio. Contaron que tenían la ilusión de ganar la prueba y destacaron la alegría de haber conseguido el oro y la plata para el país. También recordaron la incertidumbre de los instantes posteriores a la llegada, cuando todavía no conocían las posiciones definitivas.

El abrazo entre los hermanos fue una de las imágenes más significativas de la jornada. Los dos dedicaron el resultado a sus familiares y a las personas que viajaron para acompañarlos, a quienes reconocieron como parte importante de este camino deportivo.

La actuación también reafirma el crecimiento de los velocistas de Villa Mercedes, que ya habían tenido destacadas participaciones internacionales y medallas en los Juegos Suramericanos. En esta oportunidad, compitieron en su último año dentro de la categoría U23 y consiguieron una consagración que quedará en la historia del atletismo argentino.

Con el oro de Tomás y la plata de Lucas, San Luis sumó un nuevo motivo de orgullo deportivo. Los hermanos Villegas transformaron una final de apenas segundos en un resultado histórico para la Argentina y en una de las grandes noticias del atletismo sudamericano.