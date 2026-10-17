Preocupación por el Dibu Martínez: sufrió un fuerte golpe en la cabeza y salió en camilla

Emiliano “Dibu” Martínez encendió las alarmas este sábado durante el partido entre Chelsea y Everton por la Premier League. El arquero argentino sufrió un fuerte golpe en la cabeza tras chocar con el defensor Jarrad Branthwaite y debió abandonar el campo de juego en camilla.

El incidente ocurrió durante el segundo tiempo, cuando Martínez salió a despejar una pelota en el área. Tras el impacto, quedó tendido sobre el césped y recibió asistencia médica durante varios minutos, mientras los profesionales evaluaban su estado.

Los médicos decidieron inmovilizarlo y retirarlo del estadio en camilla. Durante la atención recibió oxígeno y fue trasladado a un hospital para someterse a estudios que permitan determinar la gravedad de la lesión. En las imágenes de su salida se lo vio consciente y levantando un brazo, un gesto que llevó algo de tranquilidad en medio de la preocupación.

Luego del encuentro, el entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, confirmó que el arquero había salido consciente del estadio y que se encontraba en el hospital para realizarse estudios por precaución. Hasta el momento, no se había difundido un parte médico oficial con un diagnóstico definitivo.

El defensor Branthwaite, que también sufrió el choque, pudo continuar en el partido después de ser revisado por el cuerpo médico. Martínez, en cambio, fue reemplazado por el joven arquero Mike Penders, quien hizo su debut en la Premier League.

El Chelsea ganó y quedó en zona de Champions

Pese al susto por la lesión del arquero argentino, el Chelsea se impuso por 2-0 como visitante. Pedro Neto marcó los dos goles, uno al comienzo del segundo tiempo y otro sobre el final, para asegurar la victoria del equipo londinense.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Alonso llegó a los 13 puntos y se ubicó provisionalmente en el cuarto puesto de la Premier League.

La preocupación ahora está puesta en la evolución de Martínez, una pieza importante para la Selección argentina. Los estudios médicos serán determinantes para conocer el alcance del golpe y establecer si deberá permanecer fuera de las canchas.