San Luis sorteará viviendas este lunes para familias de siete localidades del interior

El Gobierno de San Luis llevará adelante este lunes 19 de octubre un nuevo sorteo de viviendas de barrio del programa “Tenemos Futuro”, que permitirá a familias de siete localidades del interior provincial avanzar hacia una posible adjudicación habitacional.

Se trata del séptimo sorteo del programa y comenzará a las 8, con transmisión en vivo a través de la Agencia de Noticias San Luis.

La convocatoria está destinada a las familias que se inscribieron oportunamente y se encuentran habilitadas para participar. Una vez finalizado el procedimiento, los resultados serán publicados en el portal oficial.

Cuáles son las siete localidades que participarán

El sorteo incluirá a familias de distintas regiones de San Luis, que tendrán una nueva oportunidad de acceder a una vivienda.

Las localidades comprendidas son:

Bagual.

Navia.

San Gerónimo.

Papagayos.

La Punilla.

Villa Larca.

Villa del Carmen.

En Bagual, Navia, San Gerónimo y Papagayos se sorteará el orden de los inscriptos, mientras que en La Punilla, Villa Larca y Villa del Carmen se extraerán números válidos para los cupos disponibles.

Esta nueva instancia corresponde a viviendas que habían sido incluidas en sorteos anteriores, pero cuyos cupos volvieron a quedar disponibles porque algunas de las familias seleccionadas no reunieron los requisitos establecidos por el programa.

Cómo consultar el número de padrón y seguir el sorteo

Cada participante cuenta con un número de padrón que permite identificarlo durante el procedimiento.

Los inscriptos podrán consultar ese número en el Boletín Oficial de la Provincia, donde se encuentra disponible la información correspondiente al sorteo.

La transmisión comenzará este lunes a las 8 y podrá seguirse en directo a través del sitio web de la Agencia de Noticias San Luis.

Una vez concluida la extracción, el Gobierno publicará los resultados en el mismo portal, para que las familias puedan verificar si fueron seleccionadas.

Salir sorteado no significa recibir automáticamente una vivienda

Desde el Gobierno provincial aclararon que resultar seleccionado no implica convertirse inmediatamente en adjudicatario.

Las familias que obtengan un número válido deberán atravesar una etapa posterior de evaluación y validación de los datos declarados durante la inscripción.

El procedimiento contempla controles documentales, cruces de información y visitas sociales destinadas a comprobar que los aspirantes cumplen con las condiciones exigidas.

Entre los requisitos generales del programa se encuentran la residencia en San Luis durante al menos diez años, no poseer una propiedad y no haber recibido previamente determinados beneficios habitacionales.

Solamente quienes superen las verificaciones correspondientes podrán avanzar hacia la adjudicación definitiva.

El jueves habrá otro sorteo para 30 localidades

El cronograma habitacional continuará el jueves 22 de octubre, cuando se realizará una nueva extracción destinada a la modalidad de módulos de autoconstrucción asistida.

Esa jornada comprenderá a familias de 30 localidades, entre ellas San Luis, Villa Mercedes, La Punta, Juana Koslay, Villa de Merlo, Concarán, Quines y Santa Rosa del Conlara.

En la capital provincial se sortearán 190 números válidos entre 576 familias habilitadas, mientras que en Villa Mercedes serán 115 números entre 344 inscriptos habilitados.

Ambas jornadas forman parte de una nueva etapa del programa “Tenemos Futuro”, que busca avanzar con las soluciones habitacionales disponibles y garantizar que los cupos sean asignados a familias que cumplan los requisitos legales.

Con el sorteo de este lunes, siete localidades del interior tendrán una nueva instancia de selección, mientras que el jueves será el turno de los inscriptos en la modalidad de autoconstrucción asistida.