San Luis cerró su primer Congreso Internacional de Educación con la participación de más de 5 mil docentes

San Luis concluyó este sábado 17 de octubre su primer Congreso Internacional de Educación “San Luis, cuna de maestros”, una propuesta de formación e intercambio que reunió a miles de docentes, directivos y especialistas nacionales e internacionales en el Centro de Convenciones de La Punta.

El gobernador Claudio Poggi participó del cierre del encuentro, que se desarrolló durante el viernes y el sábado y tuvo como eje central el impacto de la inteligencia artificial en la enseñanza y el aprendizaje.

La actividad formó parte de la agenda del Año de la Educación 2026, declarado por el Gobierno provincial en conmemoración del bicentenario de la primera escuela fundada por Domingo Faustino Sarmiento en San Francisco del Monte de Oro.

Durante las dos jornadas, los participantes asistieron a conferencias, paneles y talleres que abordaron las oportunidades y los desafíos de incorporar nuevas herramientas tecnológicas a las aulas.

Poggi destacó la capacitación y el intercambio de experiencias

El Gobernador estuvo presente en ambas jornadas del congreso y destacó la importancia de que docentes y directivos accedan a instancias de formación con especialistas de reconocimiento internacional.

Durante la apertura del sábado, Poggi felicitó a los educadores por su participación y recordó que el encuentro comenzó a planificarse durante 2025.

También vinculó el congreso con la Diplomatura en Inteligencia Artificial, Enseñanza e Innovación que la Provincia desarrolla junto con la Universidad Austral.

Según explicó, ambas propuestas forman parte de una estrategia de capacitación destinada a acompañar a los docentes en el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la pedagogía.

El mandatario puso especial énfasis en la posibilidad de intercambiar experiencias con profesionales de distintos países, conocer diferentes enfoques educativos y analizar las ventajas y limitaciones de la inteligencia artificial.

La inteligencia artificial y el rol docente, en el centro del debate

La segunda jornada estuvo organizada alrededor del eje “IA+ El sentido de educar”, que invitó a reflexionar sobre el lugar de los educadores en un contexto de creciente incorporación de herramientas digitales.

Entre las exposiciones se destacó la del especialista Punya Mishra, quien abordó la relación entre inteligencia artificial, creatividad y aprendizaje.

También participó Gustavo Riesgo, de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino y el Programa PaideIA, con una presentación dedicada a las capacidades humanas que deben fortalecerse en la educación.

La agenda incluyó talleres sobre emociones, valores y formación del carácter, además de espacios de intercambio sobre los límites y las posibilidades de la inteligencia artificial.

Uno de los momentos destacados fue la presentación de proyectos desarrollados por docentes que participaron de la diplomatura provincial, con experiencias sobre la utilización de herramientas de inteligencia artificial en las aulas.

Más de 6.000 inscriptos y una propuesta de alcance internacional

El Gobierno provincial informó que más de 6.000 docentes y directivos se inscribieron para participar del congreso, cuya programación se organizó en cuatro bloques independientes distribuidos entre las dos jornadas.

Según detalló Poggi durante la apertura del sábado, alrededor de 1.800 educadores participaron de las actividades del viernes por la mañana y una cantidad similar asistió durante la tarde. Para la segunda jornada se esperaba una concurrencia comparable.

La organización estuvo a cargo del Gobierno de San Luis y la Fundación Varkey, que convocaron a especialistas de distintos países para compartir experiencias sobre innovación educativa, liderazgo y formación docente.

Entre los invitados se destacó la participación de Sister Zeph, docente de Pakistán reconocida con el Global Teacher Prize 2023, y Jaime Saavedra, referente del Banco Mundial en temas de desarrollo humano para América Latina y el Caribe.

El director regional de la Fundación Varkey, Agustín Porres, remarcó que la propuesta fue concebida como un espacio de formación en el que los docentes pudieran participar activamente de los debates.

La capacitación docente continuará más allá del congreso

El encuentro se integró a otras iniciativas educativas que desarrolla la Provincia, entre ellas la diplomatura en inteligencia artificial junto con la Universidad Austral y los programas destinados a fortalecer los aprendizajes en comprensión lectora y matemática.

Durante las jornadas también se presentaron experiencias de docentes que ya incorporaron herramientas tecnológicas en sus prácticas pedagógicas, con el propósito de compartir propuestas que puedan adaptarse a distintas realidades escolares.

La realización del congreso representó una de las actividades centrales del Año de la Educación, en el que San Luis conmemora los 200 años de la primera experiencia docente de Sarmiento en territorio provincial.

El desafío que deja el encuentro es trasladar los conocimientos y experiencias compartidas a las escuelas, para que la incorporación de nuevas tecnologías contribuya a mejorar los aprendizajes sin reemplazar el vínculo humano entre docentes y estudiantes.