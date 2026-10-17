Histórico doble podio para San Luis: los hermanos Villegas ganaron el oro y la plata en el Sudamericano U23

El atletismo de San Luis alcanzó un nuevo logro internacional. Los hermanos Tomás y Lucas Villegas conquistaron las medallas de oro y plata en los 100 metros llanos del Campeonato Sudamericano U23, disputado en Santa Fe, y protagonizaron una definición que quedará entre las actuaciones más destacadas del deporte provincial.

Los velocistas de Villa Mercedes dominaron la prueba más emblemática del atletismo, con una diferencia mínima entre ambos. Tomás se consagró campeón sudamericano con un tiempo de 10,42 segundos, mientras que Lucas terminó segundo con 10,44 segundos.

El venezolano Ángel Ramírez completó el podio de una carrera que tuvo a los representantes argentinos como protagonistas.

La definición fue tan ajustada que los hermanos debieron esperar la confirmación de los resultados para conocer las posiciones definitivas. Cuando se anunció el tercer puesto y comprendieron que ambos habían conseguido las dos primeras ubicaciones, la emoción se apoderó de los atletas.

Una final que se definió por apenas dos centésimas

La carrera de los 100 metros llanos tuvo un desenlace electrizante. Desde la largada, los hermanos Villegas se mantuvieron entre los principales competidores y terminaron cruzando la meta prácticamente juntos.

El cronómetro marcó 10,42 segundos para Tomás y 10,44 para Lucas, una diferencia de apenas 0,02 segundos que definió el título sudamericano.

País Medalla Tomás Villegas Argentina 10,42 s Oro Lucas Villegas Argentina 10,44 s Plata Ángel Ramírez Venezuela No informado Bronce

El resultado significó un doble podio para la delegación argentina y una actuación especialmente importante para el atletismo de San Luis, que tuvo a dos deportistas de la misma familia ocupando los escalones más altos de la premiación.

La emoción de los hermanos después de conocer el resultado

Una vez confirmadas las posiciones, los velocistas compartieron su alegría por haber alcanzado juntos uno de los objetivos más importantes de la temporada.

“Un orgullo. Queríamos esto, queríamos ganar la prueba y estar los dos en el podio”, expresaron después de la competencia.

Los hermanos reconocieron que habían llegado con grandes expectativas y que incluso soñaban con compartir el primer puesto.

Sin embargo, la satisfacción de haber conseguido las medallas de oro y plata para la Argentina superó cualquier diferencia entre ambos.

También describieron la incertidumbre que vivieron durante los segundos posteriores a la llegada, cuando todavía no sabían cómo habían quedado ordenadas las posiciones.

La confirmación del resultado terminó en un abrazo y un festejo cargado de emoción.

Un logro que compartieron con su familia

El acompañamiento familiar fue otro de los aspectos que destacaron los atletas después de la carrera.

Los hermanos viajaron a Santa Fe acompañados por sus seres queridos, quienes pudieron presenciar la histórica definición.

“Lo primero que hicimos fue abrazarnos y festejar este logro”, contaron al recordar el momento en que se confirmó el doble podio.

Ambos dedicaron las medallas a su familia y especialmente a su madre, que estuvo presente para acompañarlos durante la competencia.

La imagen de los dos velocistas celebrando juntos reflejó una historia deportiva que combina años de entrenamiento, competencia internacional y un vínculo familiar que también se trasladó a las pistas.

Los Villegas volvieron a destacarse en una competencia internacional

El resultado en el Campeonato Sudamericano U23 no representa el primer éxito internacional de los hermanos de Villa Mercedes.

Ambos ya habían conseguido medallas en los Juegos Suramericanos y llegaron a Santa Fe con experiencia en competencias de alto nivel.

Esta presentación tuvo, además, un significado particular: fue su último año dentro de la categoría Sub 23, por lo que el campeonato representaba una oportunidad especial para despedirse de la divisional con un resultado importante.

Los velocistas destacaron que pudieron repetir una actuación sobresaliente, esta vez compitiendo dentro de su categoría y representando nuevamente a la Argentina.

Con la medalla dorada de Tomás y la plateada de Lucas, Villa Mercedes volvió a posicionarse entre los principales referentes de la velocidad sudamericana.

El doble podio constituye un nuevo reconocimiento al trabajo de los atletas puntanos y suma dos medallas internacionales a la trayectoria deportiva de los hermanos Villegas.