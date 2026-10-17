Boca y Banfield jugarán en Mendoza la semifinal de la Copa Argentina y ya tienen fecha confirmada

La organización de la Copa Argentina confirmó que Boca Juniors y Banfield disputarán una de las semifinales del torneo en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, en un encuentro que definirá a uno de los finalistas de la edición 2026.

El partido se jugará el sábado 14 de noviembre, a partir de las 19, en el principal escenario deportivo mendocino, que tiene capacidad para aproximadamente 42.500 espectadores.

La confirmación pone fin a las especulaciones sobre la sede del encuentro, después de que Córdoba y Rosario también aparecieran como posibles escenarios.

La elección de Mendoza genera expectativa entre los simpatizantes de Boca y Banfield de toda la región de Cuyo, especialmente de San Luis y San Juan, que tendrán la posibilidad de viajar a una provincia cercana para presenciar un partido decisivo.

Por qué eligieron Mendoza para la semifinal

La organización necesitaba definir un estadio neutral con capacidad para recibir a las parcialidades de ambos equipos.

En principio, Córdoba aparecía como una de las principales alternativas. Sin embargo, la programación de un compromiso de la Selección Argentina durante la ventana internacional de noviembre influyó en la elección de otra sede.

Finalmente, el estadio Malvinas Argentinas fue confirmado para recibir el enfrentamiento entre el Xeneize y el Taladro.

Será el primer partido de esta edición de la Copa Argentina que se dispute en ese escenario.

Para Mendoza, la realización del encuentro representa la posibilidad de recibir a miles de simpatizantes provenientes de diferentes provincias, con el consecuente movimiento en alojamiento, gastronomía y servicios turísticos.

Boca buscará regresar a una final después de cinco años

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega a esta instancia después de una clasificación frente a Racing en los cuartos de final.

El Xeneize consiguió revertir un resultado adverso y terminó imponiéndose por 3 a 2, con tres goles del delantero ecuatoriano Enner Valencia.

Ahora buscará avanzar a una nueva final de la Copa Argentina, instancia que no disputa desde 2021, cuando conquistó el título.

Boca tiene antecedentes favorables en el Malvinas Argentinas dentro de esta competencia: superó seis de las siete series que disputó allí.

Su última presentación por el torneo en ese estadio fue en 2024, cuando eliminó a Talleres de Córdoba después de una extensa definición por penales.

Banfield llega después de superar tres definiciones por penales

Del otro lado estará Banfield, dirigido por Pedro Troglio, que buscará alcanzar una final histórica para la institución.

El Taladro inició su recorrido con una goleada ante Real Pilar y posteriormente eliminó a San Martín de Tucumán, Ferrocarril Midland y Deportivo Riestra.

Estos últimos tres cruces se resolvieron mediante definiciones desde el punto penal.

El equipo del sur bonaerense afrontará su primera presentación en el Malvinas Argentinas por la Copa Argentina y tendrá la oportunidad de conseguir un lugar en la definición del campeonato.