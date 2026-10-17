Kicillof apuntó contra Milei y llamó al peronismo a unirse para recuperar el poder en 2027

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este sábado un acto por el Día de la Lealtad Peronista y lanzó un fuerte mensaje político contra el presidente Javier Milei, al cuestionar su política exterior y convocar a la reorganización del peronismo con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2027.

Durante su discurso en el Polideportivo Juan Domingo Perón de González Catán, en La Matanza, el mandatario provincial reivindicó la soberanía política y la independencia económica como principios fundamentales de su espacio.

También respaldó a Cristina Fernández de Kirchner, cuestionó las políticas económicas nacionales y pidió construir una alternativa que permita al peronismo volver a disputar el Gobierno nacional.

El encuentro reunió a intendentes, funcionarios provinciales, dirigentes sindicales y militantes, en una jornada marcada por los mensajes de unidad y las definiciones sobre el futuro del movimiento.

Duras críticas a Milei por su relación con Estados Unidos

Uno de los ejes centrales del discurso fue el cuestionamiento al vínculo del Gobierno nacional con Estados Unidos y otros países.

“Argentina no puede recibir órdenes del extranjero”, afirmó Kicillof, al sostener que la política exterior debe responder a los intereses nacionales y no a decisiones de gobiernos extranjeros.

El gobernador criticó el alineamiento de Milei con Washington y consideró que la Argentina atraviesa un proceso de pérdida de autonomía política y económica.

En ese contexto, planteó que el peronismo debe recuperar las banderas históricas de la soberanía, la independencia económica y la justicia social.

También cuestionó el rumbo económico del Ejecutivo nacional y sostuvo que las decisiones del Presidente afectan, según su interpretación, al trabajo, la producción y las condiciones de vida de distintos sectores sociales.

El respaldo a Cristina Kirchner y el llamado a la unidad

Kicillof dedicó parte de su intervención a reivindicar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple una condena judicial.

El mandatario bonaerense sostuvo que está “injustamente presa por defender nuestras banderas”, una afirmación con la que expresó su posición política frente a la situación judicial de la exmandataria.

La declaración se produjo en medio de los debates internos del justicialismo sobre su reorganización y la definición de nuevos liderazgos.

En ese marco, el gobernador llamó a dejar atrás las disputas entre sectores y a concentrar los esfuerzos en la construcción de una propuesta nacional.

Para Kicillof, el peronismo necesita recuperar su capacidad de convocatoria y ampliar su representación hacia trabajadores, comerciantes, empresarios, jóvenes y sectores que actualmente no se identifican con el espacio.

Kicillof se mostró dispuesto a recorrer el país de cara a 2027

El gobernador también dejó una definición sobre su participación en el proceso político que desembocará en las elecciones presidenciales del próximo año.

“Cuenten conmigo para poner el cuerpo, para recorrer el país”, expresó ante los dirigentes y militantes que participaron del encuentro.

Aunque no formalizó una candidatura presidencial, manifestó su disposición a asumir las responsabilidades que demande la construcción de una alternativa electoral.

Kicillof sostuvo que no alcanza con expresar oposición al Gobierno nacional y que el peronismo debe presentar propuestas capaces de convocar a sectores más amplios de la sociedad.

También planteó la necesidad de acercarse a quienes votaron a Milei y actualmente se sienten decepcionados con su gestión.

La convocatoria tuvo como objetivo fortalecer la organización territorial del espacio y avanzar en una propuesta política para 2027.

La defensa de la justicia social y las políticas provinciales

Otro de los puntos destacados del discurso fue la reivindicación de la justicia social como uno de los pilares históricos del peronismo.

Kicillof afirmó que no puede existir una libertad plena cuando persisten desigualdades económicas y sociales profundas.

Además, defendió las políticas que desarrolla su administración en Buenos Aires y las presentó como una respuesta a las medidas adoptadas por el Gobierno nacional.

Entre las acciones mencionó la continuidad de la obra pública, el acompañamiento a trabajadores y sectores productivos, la inversión educativa y la ampliación de servicios públicos.

Sin embargo, reconoció que las respuestas provinciales tienen un alcance limitado frente a los problemas nacionales y que, por ese motivo, considera necesario impulsar una alternativa de gobierno para todo el país.

El peronismo comenzó a definir su estrategia electoral

El acto por el Día de la Lealtad también contó con la participación de la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, y del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

Ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de fortalecer la unidad del justicialismo y avanzar en la construcción de una propuesta electoral.

Magario hizo referencia a la importancia de generar nuevos liderazgos desde las bases del movimiento, mientras que Espinoza reclamó ampliar la convocatoria hacia diferentes sectores económicos y sociales.

La jornada se desarrolló en un contexto de debates internos sobre la conducción del peronismo y su estrategia para enfrentar al oficialismo nacional en las próximas elecciones.

Con su discurso, Kicillof volvió a posicionarse como uno de los dirigentes que buscan protagonizar la reorganización del peronismo, aunque por el momento no confirmó una candidatura presidencial.

El gobernador cerró su intervención con un llamado a recuperar las banderas históricas del movimiento y construir una propuesta que, según planteó, permita ofrecer un rumbo político y económico diferente al de la administración de Javier Milei.